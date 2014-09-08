В Нью-Йорке певица Леди Гага попросила «заткнуться проклятых богачей»

Новости США. «Вы можете заткнуться? Мы тут джаз играем, проклятые богачи», – так американская певица Леди Гага высказала недовольство шумными зрителями во время концерта.

Инцидент произошел на вечеринке, организованной журналом Harper’s Bazaar в рамках нью-йоркской Недели моды.

В какой-то момент Гага прекратила петь и потребовала тишины.

На протяжении семи лет ей не только удается привлечь внимание всемирных СМИ, но и увеличивать свою славу.

Дело не в том, что и как она поет. Дело в том, что и как она одевает. Ее стиль может нравиться, а может и не нравиться. Все зависит от интересов аудитории.

Открытость, отсутствие фальшивых эмоций и систематическое стремление разбирать стереотипы отличает эту show-women от бесконечного количества так называемых «фабрикантов» или новоиспеченных продюсерами проектов с конвейеров. Она сама себе продюсер и сама себе автор. Не так давно Гага решилась на очередную эпатажную выходку. Подробности вы узнаете из видео.