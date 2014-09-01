Легендарному ансамблю «Песняры» 1 сентября исполнилось 45 лет

Новости Беларуси. «Беловежская пуща», «Олеся», «Вологда». На этих песнях выросло не одно поколение. Легендарным «Песнярам» 1 сентября – 45! Коллективу в свое время удалось невозможное: по популярности в Советском Союзе белорусские музыканты обошли даже самих «Битлз».

«Песняры» первыми стали обладателями «Золотого диска» СССР, первыми отправились на гастроли в США, а затем покорили сердца меломанов еще в шести десятках стран.

Более 30 лет создателем и художественным руководителем ансамбля был известный артист и композитор Владимир Мулявин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три с половиной метра в высоту, вес почти две тонны. Бронзовый Мулявин практически готов, рассказывает скульптор Сергей Логвин. В своё время «конкурсная битва» за памятник легендарному музыканту развернулась нешуточная. Из 16 работ выбрали по-настоящему динамичный и эмоциональный вариант. Таким в жизни был и сам Мулявин.

Сергей Логвин, скульптор:

В конце сентрября он будет установлен в Екатеринбурге. Почти в центре — возле театра «Космос», где неоднократно выступал сам Мулявин и «Песняры».

История белорусских «Битлз» берёт своё начало ещё в 1969. «Касіў Ясь канюшыну», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Вологда», «Олеся». Сегодня произведения из репертуара знаменитых «Песняров» исполняют 5 коллективов. Но до сих пор все помнят тот самый «золотой состав».

Олег Молчан, композитор:

Это был первый коллектив, который выпустил «золотой диск», был с гастролями по США.

Алексей Ереньков, композитор:

Русский человек, который вдруг так неожиданно полюбил нашу белорусскую мову, культуру, поднял ее на такой высокий уровень, что мы, наверное, были лучшими в те времена (1970, 1980-е). Вокал песняровский превосходил все вокальные группы.

Родственники и друзья, творческая интеллигенция, продолжатели и почитатели дела «Песняров». В юбилейный день, 45-летие создания легендарного вокально-инструментального ансамбля, они собрались, чтобы возложить цветы к могиле знаменитого музыканта.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Ужо неадзінае пакаленне беларусаў выхавана на песнях, на творчасці Песняроў, таму яно, можа, з малаком маці і перадаецца з пакалення ў пакаленне.

Сегодня здесь вся семья Мулявина. Вдова Светлана Пенкина, сын и дочери. Старшая, Марина, вспоминает: стоило Владимиру Мулявину, музыканту с Урала, услышать белорусские песни, он полюбил их навсегда.

Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина:

Феномен «Песняров» ещё впереди. Раскрытие втом объеме той музыки, которую писал папа. Школа только начинает приходить.

Более 200 хитов, 10 дисков-гигантов, вышедших тиражом около 12 миллионов экземпляров. Со своими концертными программами они объездили едва ли не весь мир. И первыми из Советского Союза отправились покорять Америку. Едва ли сегодня найдётся тот, кто не знает легендарных «Песняров».

Жители Минска:

— Каждый культурный житель нашей страны должен знать про этот коллектив, про Мулявина.

— Мне нравятся все их песни, но больше всего песня «Касіў Ясь канюшыну».

— Очень необычные аранжировки были для того времени. Когда они выступали, такого не делал больше никто.