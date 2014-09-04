Лидер группы «Цвет Алоэ» Сергей Лапковский и MC Shayon презентовали трек «9 жизней» на СТВ

Гости программы «УТРО» на СТВ - лидер группы «Цвет Алоэ» Сергей Лапковский и Алексей Shyon (МС).

Алексей, Вы к группе «Цвет Алоэ» не имеете никакого отношения. Какими судьбами Вы оказались в студии «Хорошего настроения» вместе?

MC Shayon:

Приехал на гастроли из Москвы. Очень люблю город Минск. Ехал в машине и услышал по радио замечательную песню про лето в исполнении Сергея «наше лето». Подумал: «Вот это голос у человека! Надо делать совместный трек с целью укрепления братства славянских народов».

Сергей Лапковский, лидер группы «Цвет Алоэ»:

Новый трек, который мы хотим представить. Этот подарок мне сделал мой хороший друг - телеведущая телеканала СТВ - Нина Богданова. Ей огромной спасибо за это. Она написала трек «Девять жизней». Он долго ждал своей реализации. Буквально недавно он воплотился в жизнь. Лёша сделал в сети читку.

Сергей, Вы один из немногих медийных людей Беларуси, кто признаётся в любви к котам…

Сергей Лапковский, лидер группы «Цвет Алоэ»:

У меня кот. Шотландский вислоухий. Зовут Семён. Прекрасный питомец, которого я безумно люблю. Мне его подарили. Раньше, в 2010 году, у меня была собака очень красивая, которую я очень любил - английский бульдог. Он у меня погиб. И чтобы я не грустил, одна из моих подруг из Москвы приехала и подарила кота. Этот кот не похож на все другие породы кошек. Он абсолютно другой. Он даже ведёт себя, порой, больше не как кот, а как пёс.

Какие у вас дальнейшие совместные планы?

Сергей Лапковский, лидер группы «Цвет Алоэ»:

На этот трек мы планируем записать клип. В скором времени появится видеоролик. Очень много планов, различных проектов, в том числе презентация трека в одном из столичных клубов…

Сергей, какие планы на этот сезон?

Сергей Лапковский, лидер группы «Цвет Алоэ»:

Записано много новых треков. Мы планируем следующий альбом. Плюс концерты. В сентябре планируется несколько концертов в клубах и концерты, приуроченные праздникам городов Беларуси. Планы амбициозные. Раз в три месяца мы выпускаем новую композицию. И уже есть уровень показателя того, что коллектив живёт, работает…

Расскажите, что происходит в Вашей личной жизни?

Сергей Лапковский, лидер группы «Цвет Алоэ»:

11 сентября в моей жизни произойдет очень важное событие, как в моей жизни, так и в жизни моей будущей супруги Марии - свадьба.