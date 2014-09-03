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77 филармонический сезон в Минске стартовал с живой трансляции симфонического концерта у ратуши

03 сентября 2014 17:00
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Новости Беларуси. «Классика online». Живая трансляция симфонического концерта проходит у столичной ратуши. Таким необычным способом стартовал уже 77 филармонический сезон. Причем трансляция концерта началась за полчаса до представления.

Таким образом зрители и по другую сторону экрана смогли почувствовать себя полноправными участниками действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея подобного формата для музыкального шоу не нова. Online-концерты давно привлекают огромное количество зрителей в Лондоне, Париже, Берлине, Праге и Вене.

# Музыкальные события в Минске # Музыка

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