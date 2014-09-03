77 филармонический сезон в Минске стартовал с живой трансляции симфонического концерта у ратуши

Новости Беларуси. «Классика online». Живая трансляция симфонического концерта проходит у столичной ратуши. Таким необычным способом стартовал уже 77 филармонический сезон. Причем трансляция концерта началась за полчаса до представления.

Таким образом зрители и по другую сторону экрана смогли почувствовать себя полноправными участниками действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.