Тимати шокировал поклонников золотыми зубами

Новости России. Золотые накладки на зубы примерил недавно рэпер Тимати.

Фотографию, на которой Тимати одет в костюм Adidas, а на зубах золотые накладки, выложила его возлюбленная, модель Алена Шишкова.

«Любовь зла», – так прокомментировала фото Алена.

Брильянтовая, без преувеличения, улыбка в прошлом году стала фишкой поп-дивы Мадонны. Во время визита в Рим певица украсила зубы специальными декоративными накладками из чистого золота и более чем двух десятков бриллиантов.

Реакцию поклонников Мадонна предугадала заранее. Поэтому на своей интернет-странице предусмотрительно выложила фотографии с подписью: «Если хотите, можете ненавидеть мои украшения».

Отметим, гриллзы уже более года как стали одной из главных модных тенденций.

Металлом на зубах уже удивили певицы Рианна и Бейонсе. Можно смело говорить о том, что этот аксессуар переживает второе рождение. Изобретён он ещё в 1980-х и тогда был популярен среди представителей хип-хоп культуры. К счастью, гриллзы легко снимаются и при правильном ношении не портят зубы владельца.

Современные гриллзы могут быть разных форм и размеров. От сплошной накладки из белого золота, инкрустированной бриллиантами, у кумира подростов – Джастина Бибера, до гриллзов в форме автомата Калашникова у певицы Рианны.

Фото звезд в гриллзах – смотрите здесь!

Представители белорусской музыкальной индустрии с гриллзами пока замечены не были, правда, некоторые артисты признаются, что очень боятся получить в зубы (смотрите видео).