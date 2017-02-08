Мадонна удочерила близнецов из Малави

Новости США. 8 января Мадонна удочерила близнецов - Стелла и Эстер. Девочки родились в Малави в 2012 году, но их мать умерла. Воспитанием детей занималась бабушка, которая не могла их обеспечивать и вынуждена была отдать близнецов в приют. Первое фото близнецов появилось в аккаунте Мадонны в Instagram практически полгода назад, никто из поклонников не мог предположить, что вскоре девочки со снимка станут дочерьми певицы. Недавно певица опубликовала совместное фото и подтвердила, что процесс удочерения официально закончился. В социальных сетях певица сообщает, что «в приюте «Дом надежды», где Эстер и Стелла провели 4 года сегодня находится 650 сирот». Мадонна призывает своих подписчиков поддержать волонтерское движение в Малави.

Фото: instagram.com/madonna Лурдес с Эстер и Стеллой

Фото: instagram.com/madonna Мадонна с Эстер и Стеллой Информация о намерении певицы появилась еще 24 января. Но Мадонна мотивировала посещение Малави желанием контролировать работу благотворительного фонда. У певицы уже было четверо детей: дочь Лурдес Мария Чикконе Леон (20 лет), сын Рокко Ричи (16 лет), сын Дэвид Банда Чикконе Ричи (11 лет), дочь Чифундо Мерси Джеймс Чикконе (11 лет). Мадонна родила дочь Лурдес в 36 лет. Отцом стал личный тренер поп-дивы кубинец Карлос Леон. В 2000 году в семье певицы и режиссера Гая Ричи появился сын Рокко. Мадонна усыновила Дэвида Банда из Малави (Африка), когда ему было всего 13 месяцев. Мать мальчика умерла, а отец вынужден был отдать ребенка в приют. В семье певица Дэвид уже 11 лет. В 2009 году Мадонна удочерила Мерси, когда ей было всего 3.

Фото: instagram.com/madonna Мадонна с Девидом и Мерси Джеймс