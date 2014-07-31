Современные «бременские музыканты»: Молодая инструментальная группа «EVAND» покоряет улицы Минска

Необычный мини-оркестр! Эта талантливая команда всего за три месяца стала одной из любимых у минчан. Живое звучание струнных посреди шумного города и суматохи, словно волшебный нектар, – не вдохновиться невозможно! Виолончель, скрипки и контрабасы – столь оригинальный состав всегда вызывает улыбки и собирает поклонников. История молодой группы началась с дуэта! Студенты музыкального колледжа имени Глинки Даниил Куликовских и Андрей Ходос сыграли несколько мелодий в городе. Публике номер пришелся по вкусу. Ребята решили добавить инструментов, так появились в составе еще три одногруппника. С названием мудрить не стали – EVAND – заглавные буквы имен участников!

Никита Вачинский, скрипач:

Мы учились когда-то в музыкальных школах, потом поступили в музыкальный колледж, где и познакомились, и от этого оттолкнулись. У меня отец был музыкантом. Саксофонист. Он и привел меня в музыку.

Егор Яскевич, контрабасист:

Когда люди приходят на концерт, мне кажется, они ждут от тебя чего-то, какое-то шоу, платят за это деньги. А здесь они идут по улице, не ждут музыки, радости, идут после работы и не ожидают увидеть такой состав инструментов в переходе, поэтому очень радостно видеть на их лицах какие-то эмоции, которые не проявляются на концертах.

Владимир Фомич, контрабасист:

Подходят, спрашивают. Дети маленькие танцуют, очень нравится.

Преподаватели гордятся молодым бэндом и одновременно переживают за учебу. Но ребята стараются успеть и в колледже, и удивить экспериментами горожан. Идейный вдохновитель группы – Даниил Куликовских, он сочиняет музыку на фортепиано, а затем перекладывает все по голосам на инструменты. Сегодня в репертуаре квинтета 12 готовых произведений, а написано уже больше 40 – своеобразная интерпретация классики (смешение классики и поп-музыки) Диалог с улицей всегда живой и от этого привлекательный - чувствуется самоотдача!

Группа «EVAND»:

Наши любимые места в городе – это парки, скверы. Парк Победы, Горького, улица Карла Маркса - там, где много людей. Они всегда радуются.

Группа «EVAND»:

Случай был, когда проходил чемпионат мира был россиянин. Который при толпе, ничего не стесняясь, начал танцевать под нашу музыку в стиле брейк-данс, хип-хоп, ну, это было классно!

Харизматичные ребята всего за пару месяцев собрали в социальных сетях немало слушателей, их приглашают в гости на телевидение, радио, городские акции. Люди узнают расписание и наслаждаются концертами. Солисты признаются, что цели заработать никогда не было, это дело души! И хоть музыка авторская, есть у минчан и свои запросы (народные хиты)!

Владислав Фомич, контрабасист:

Подходят, бывает, женщины, девушки в основном, сыграть «Грозу» Вивальди.

Егор Яскевич, контрабасит:

В планах записать концертный репертуар и в сентябре выбраться на сцену, сделать пару концертов, но мы пока ничего не обещаем, все в разработке. Будем оставаться еще на улицах, потому что все равно играем для людей и хочется дальше приносить радость

Группа «EVAND»:

Пожелаем вам яркого солнца, хорошего настроения и увидимся на большой сцене!