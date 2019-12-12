Танго на бандонеоне исполнит музыкант из Аргентины: что ещё уникального можно услышать на концерте в филармонии

«Музыка не имеет границ». Смысл этой фразы становится понятен, когда читаешь афишу сегодняшнего вечернего концерта в Белгосфилармонии. Там на одной сцене будут работать музыканты из Аргентины, Беларуси, России, Франции. Таким грандиозным рождественским гала-концертом отдел сотрудничества и культуры Посольства Франции в Республике Беларусь завершает культурную программу 2019 года.