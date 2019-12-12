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Танго на бандонеоне исполнит музыкант из Аргентины: что ещё уникального можно услышать на концерте в филармонии

12 декабря 2019 09:59
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«Музыка не имеет границ». Смысл этой фразы становится понятен, когда читаешь афишу сегодняшнего вечернего концерта в Белгосфилармонии. Там на одной сцене будут работать музыканты из Аргентины, Беларуси, России, Франции. Таким грандиозным рождественским гала-концертом отдел сотрудничества и культуры Посольства Франции в Республике Беларусь завершает культурную программу 2019 года.

Танго на бандонеоне исполнит музыкант из Аргентины: что ещё уникального можно услышать на концерте в филармонии-1

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель, главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Беларусь – Евгений Бушков, композитор, дирижер, хормейстер, пианист (Аргентина) – Мартин Палмери и исполнитель на бандонеоне (Аргентина) – Дарио Полонара.

Танго на бандонеоне исполнит музыкант из Аргентины: что ещё уникального можно услышать на концерте в филармонии-4

Чем уникален концерт? Кто будет участвовать? Какие произведения будут исполнены? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Танго на бандонеоне исполнит музыкант из Аргентины: что ещё уникального можно услышать на концерте в филармонии-7

# Музыкальные события в Минске # Музыка # Евгений Бушков # Мартин Палмери # Дарио Полонара # Фотофакт

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