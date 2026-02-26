Новости по тегу #Евгений Бушков

«Последние годы, конечно, мне хочется, чтобы в эти праздничные даты мы сделали какие-то программы, несколько отличающиеся от обычных».
Евгений Бушков – заслуженный артист Российской Федерации, потомственный скрипач, с приходом которого открылась новая страница в истории оркестра.
Он гастролировал как скрипач на всех континентах, выступал на фестивалях в Монте-Карло, Мадриде, был частым гостем на сцене Большого зала Московской консерватории, играл на скрипке Страдивари из Госколлекции СССР и выступал с Минским камерным оркестром на сцене Белгосфилармонии.
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