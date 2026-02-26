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Новости по тегу #Евгений Бушков

Государственному камерному оркестру исполняется 58 лет! Главный дирижёр рассказал, как отпразднуют значимую дату
26 февраля 2026 08:54

Государственному камерному оркестру исполняется 58 лет! Главный дирижёр рассказал, как отпразднуют значимую дату

Государственный камерный оркестр сотрудничает с лучшими артистами мира! Пообщались с главным дирижёром
18 марта 2025 11:41

Государственный камерный оркестр сотрудничает с лучшими артистами мира! Пообщались с главным дирижёром

Выступал на всех континентах и играл на скрипке Страдивари! Заслуженный артист России о творческом пути
17 марта 2025 11:34

Выступал на всех континентах и играл на скрипке Страдивари! Заслуженный артист России о творческом пути

Танго на бандонеоне исполнит музыкант из Аргентины: что ещё уникального можно услышать на концерте в филармонии
12 декабря 2019 09:59

Танго на бандонеоне исполнит музыкант из Аргентины: что ещё уникального можно услышать на концерте в филармонии

Белорусская государственная филармония: 1500 концертов в год, мировая известность и легендарные имена
22 апреля 2017 18:16

Белорусская государственная филармония: 1500 концертов в год, мировая известность и легендарные имена