«Для меня музыка – это машина времени». Лидер группы «Чувство полёта» Артур Окуневич рассказал, как пишет песни и где всё начиналось

Вечерняя прогулка с лидером группы «Чувство полёта» Артуром Окуневичем начинается со святыни всех рокеров – Стены Цоя в Минске. Подробности в сюжете программы «Минск и минчане».

Несмотря на то, что на улице всего несколько градусов со знаком плюс, у памятника легендарному музыканту стоит букет живых цветов. Розы свежие, правда, долго на таком холоде им не простоять.

Артур Окуневич, лидер группы «ЧуVство полёта»:

Моя любовь к музыке, мое творчество начиналось с группы «Кино», Виктора Цоя, и когда я в 2005-м переехал жить в Минск, для меня была одной из целей – посетить это место. Мне нравится «Кино» – «Ночь», «Звезда по имени Солнце», «Группа крови». Одна из самых любимых и первых песен, которые я услышал – это была песня из «Черного альбома», она называлась «Кончится лето».

Именно здесь рождались тексты песен, назначались романтические свидания… Сквер у студенческого городка стал не просто местом паломничества творческой тусовки – тут был снят один из первых клипов. Февраль 2015 года камеры запечатлели навсегда.

Артур Окуневич:

Мы начинали вдоль Свислочи, там лежал снег, потом мы уходили на Октябрьскую – там снимали. Где-то 80% именно тут вот, в районе Октябрьской. На самом деле клип был такой простенький. Почему песня нравилась? Потому что под мостом были разрисованы граффити. Сейчас этого нет, но я всегда прохожу радостно, что я успел эти граффити.

Свое самое свежее творение музыкальная группа создавала уже в Карелии. В другой тональности, других красках и с иным мироощущением. Там потрясающая природа, но такого вдохновения, как на родной земле, в Бобруйске, нигде не почерпнуть – признается музыкант. Как Артуру удалось найти единомышленников?

Артур Окуневич:

На самом деле все очень интересно получилось: нашлись музыканты через знакомых и друзей. Как оказалось, мой самый близкий друг был очень сильно увлечен и ради этого научился играть на ударной установке. Сказал мне: «Артур, дай мне шанс – я хочу попробовать». И я, безусловно, не отказал, и так мы стали вместе работать.

Правда, в Минск будущий рокер приехал далеко не за музыкальным образованием – его знакомство со столицей продолжилось учебой в Академии управления и бурлящей жизнью в стенах студенческого общежития на Сурганова. Артур Окуневич:

Помимо того, что там были юристы, экономисты, программисты, очень много творческих людей. У нас были разные конкурсы в академии, в общежитии. И я выиграл, потом меня уже и в жюри приглашали.

С Октябрьской нашего героя связали творчество и первая влюбленность. Покорился бобруйским музыкантам и концертный зал «Минск» – на сцену талантливые ребята поднялись вместе с легендарной белорусской группой «Лайтсаунд». Артур Окуневич:

Это был 2011 год, большая, серьезная площадка для нас. И, конечно, мы очень сильно волновались и к этому концерту готовились. Как все прошло? Для меня, если честно, все быстро пробежало, быстро закончилось. Это потом уже у «ЧуVства полёта» будут «H.O.G. Rally Minsk», «Славянский базар» и «Минск-Арена». Но между двумя этими моментами – почти 10 лет и бесчисленное количество вечеров и даже ночей, проведенных после работы здесь.

Артур Окуневич:

Чаще всего я бываю именно тут, в студии на Октябрьской. И в любую погоду, и утром, и вечером меня ничто не остановит – мы с ребятами записываем наши песни. Здесь мы записали наш первый альбом. Очень много времени я тут провожу времени. И до победы я остаюсь тут. Сейчас на студии кипит работа над новой композицией, а там вскоре должен появиться и свежий альбом.

Павел Синило, звукорежиссер:

Новый альбом будет более современный по звуку – здесь уже больше клавишных инструментов, меньше гитарного рока, который был в предыдущем альбоме. Артур очень дотошно относится к мелочам, постоянно экспериментируем, работаем супер-много. Артур Окуневич:

В следующем году 10 лет группе «ЧуVству полёта». Мы отмечаем эту дату от нашего первого концерта – 6 марта 2010 года. Он был акустическим, прошел в «PUB HOUSE» – сейчас уже такого места нет. Называется «Добрые мысли». Пришло много друзей, я очень сильно стеснялся выполнять свой материал, потому что у меня очень искренние, добрые, лирические композиции.

Все творчество Артура – под знаком «шерше ля фам». Это не случайно. В жизни нашего героя были музы, и каждая из них оставила после себя незабываемый след. Артур Окуневич:

Песни, которые я пишу, которые связаны с лирикой, они относятся к истории, которая, безусловно, была в моей жизни. И то, что происходило, оно, конечно, отображается в тех песнях, которые были после этого написаны. Да, это какие-то мои музы. И иногда, когда ты поешь какую-то песню, ты просто переносишься то время, именно в те обстоятельства, которые с тобой происходили, и погружаешься в это. Для меня музыка – это машина времени.