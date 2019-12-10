«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья

Этот духовой оркестр уже стал настоящим брендом Гродненщины и прославился далеко за пределами Синеокой. А 16 из 40 участников – стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Пореченского бенда опасаются на международных профессиональных конкурсах и гадают, в чем же секрет успеха.

Валерий Сак, дирижер образцового духового оркестра «Porech`e VIP Band»:

Каждому ученику придумываем упражнения, потому что у нас индивидуальные занятия и одного с другим учеником сравнить очень тяжело. У каждого свое строение губ, дыхание. Это кропотливый долгий труд.

Ярослав Мазюк, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Обязательно каждый день без пропусков, потому что за день ты потеряешь то, что ты набрал за неделю.

Татьяна Гайс, директор ГУО «Поречская детская музыкальная школа искусств»:

Надо болеть этой работой, энтузиастом надо быть. Петр Мазюк, учитель по классу духовых инструментов ГУО «Поречская детская музыкальная школа искусств»:

Это как в армии: один отвечает за всех и все за одного. Если один сыграет не ту ноту – испортишь то, что играют все остальные.

Все началось в 92-м, когда Валерий Николаевич решил создать «Porech’e VIP Band». С тех пор сменились поколения и выросли музыканты. Для ребят нет ничего невозможного. Классика, джаз и даже рэп. Петр Мазюк:

Программа сложная в оркестре – это тоже развивает музыкальные способности. Наши дети отличаются своей читкой и исполнительским мастерством. С нашей школы они выходят готовыми музыкантами.

Ярослав Мазюк:

Благодаря музыкальной школе, мы много где побывали. С оркестром ездили в Италию. Это были значимые события для нас. Павел Мазюк, учитель по классу духовых инструментов, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

В Польше тоже выступали с известной группой.

От репетиций в Поречье всегда громко. Соседи не жалуются – гордятся, младшие берут пример и с нетерпением ждут фестиваль «Фанфары сяброў». Раз в два года в гости к трубачам приезжают коллективы из Германии, Чехии, Польши, Литвы, Латвии, Украины и России. Татьяна Гайс:

Когда мы идем 9 мая с шествием по агрогородку Поречье или на фестивале «Фанфары сяброў», малыши: «Я тоже хочу в этот оркестр, тоже там буду играть». И дети целенаправленно к нам приходят.

На сцене не обходится без курьезов. А солисты в красном уже собирают поклонниц. На рукавах греет герб родной команды. Кстати, VIP – не что иное, как аббревиатура из имен наставников. Валерия Николавича и Петра Антоновича.

Петр Мазюк:

Мы выступали в Гродно, садимся играть, а барабанщик палочки забыл. А там забор из частокола. Я: «Пойдем». Отдыхающие смотрят, а мы разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли.

Сегодня без виртуозов не обходятся праздники на Гродненщине. Музыканты уже собрали богатый урожай наград. Но самое главное для пореченцев – благодарность зрителей. Тогда есть вдохновение творить.