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  • «Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья

10 декабря 2019 07:49
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Этот духовой оркестр уже стал настоящим брендом Гродненщины и прославился далеко за пределами Синеокой. А 16 из 40 участников – стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Пореченского бенда опасаются на международных профессиональных конкурсах и гадают, в чем же секрет успеха.

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья-1

Валерий Сак, дирижер образцового духового оркестра «Porech`e VIP Band»:
Каждому ученику придумываем упражнения, потому что у нас индивидуальные занятия и одного с другим учеником сравнить очень тяжело. У каждого свое строение губ, дыхание. Это кропотливый долгий труд.

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья-4

Ярослав Мазюк, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:
Обязательно каждый день без пропусков, потому что за день ты потеряешь то, что ты набрал за неделю.

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья-7

Татьяна Гайс, директор ГУО «Поречская детская музыкальная школа искусств»:
Надо болеть этой работой, энтузиастом надо быть.

Петр Мазюк, учитель по классу духовых инструментов ГУО «Поречская детская музыкальная школа искусств»:
Это как в армии: один отвечает за всех и все за одного. Если один сыграет не ту ноту – испортишь то, что играют все остальные.

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья-10

Все началось в 92-м, когда Валерий Николаевич решил создать «Porech’e VIP Band». С тех пор сменились поколения и выросли музыканты. Для ребят нет ничего невозможного. Классика, джаз и даже рэп.

Петр Мазюк:
Программа сложная в оркестре – это тоже развивает музыкальные способности. Наши дети отличаются своей читкой и исполнительским мастерством. С нашей школы они выходят готовыми музыкантами.

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья-13

Ярослав Мазюк:
Благодаря музыкальной школе, мы много где побывали. С оркестром ездили в Италию. Это были значимые события для нас.

Павел Мазюк, учитель по классу духовых инструментов, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:
В Польше тоже выступали с известной группой.

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья-16

От репетиций в Поречье всегда громко. Соседи не жалуются – гордятся, младшие берут пример и с нетерпением ждут фестиваль «Фанфары сяброў». Раз в два года в гости к трубачам приезжают коллективы из Германии, Чехии, Польши, Литвы, Латвии, Украины и России.

Татьяна Гайс:
Когда мы идем 9 мая с шествием по агрогородку Поречье или на фестивале «Фанфары сяброў», малыши: «Я тоже хочу в этот оркестр, тоже там буду играть». И дети целенаправленно к нам приходят.

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья-19

На сцене не обходится без курьезов. А солисты в красном уже собирают поклонниц. На рукавах греет герб родной команды. Кстати, VIP – не что иное, как аббревиатура из имен наставников. Валерия Николавича и Петра Антоновича.

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья-22

Петр Мазюк:
Мы выступали в Гродно, садимся играть, а барабанщик палочки забыл. А там забор из частокола. Я: «Пойдем». Отдыхающие смотрят, а мы разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли.

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья-25

Сегодня без виртуозов не обходятся праздники на Гродненщине. Музыканты уже собрали богатый урожай наград. Но самое главное для пореченцев – благодарность зрителей. Тогда есть вдохновение творить.

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья-28

Конечно, не все выпускники окажутся солистами филармонии и джазменами, но о своей малой родине они уже заявили и обязательно передадут любовь новому поколению.

«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья-31

# Год малой родины # Музыка # Валерий Сак # Ярослав Мазюк # Татьяна Гайс # Петр Мазюк # Павел Мазюк # Владимир Минин # Вадим Ладынин # Фотофакт # Музыка

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