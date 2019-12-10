«Барабанщик палочки забыл: разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли». Рассказываем об уникальном духовом оркестре из Поречья
Этот духовой оркестр уже стал настоящим брендом Гродненщины и прославился далеко за пределами Синеокой. А 16 из 40 участников – стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Пореченского бенда опасаются на международных профессиональных конкурсах и гадают, в чем же секрет успеха.
Валерий Сак, дирижер образцового духового оркестра «Porech`e VIP Band»:
Каждому ученику придумываем упражнения, потому что у нас индивидуальные занятия и одного с другим учеником сравнить очень тяжело. У каждого свое строение губ, дыхание. Это кропотливый долгий труд.
Ярослав Мазюк, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:
Обязательно каждый день без пропусков, потому что за день ты потеряешь то, что ты набрал за неделю.
Татьяна Гайс, директор ГУО «Поречская детская музыкальная школа искусств»:
Надо болеть этой работой, энтузиастом надо быть.
Петр Мазюк, учитель по классу духовых инструментов ГУО «Поречская детская музыкальная школа искусств»:
Это как в армии: один отвечает за всех и все за одного. Если один сыграет не ту ноту – испортишь то, что играют все остальные.
Все началось в 92-м, когда Валерий Николаевич решил создать «Porech’e VIP Band». С тех пор сменились поколения и выросли музыканты. Для ребят нет ничего невозможного. Классика, джаз и даже рэп.
Петр Мазюк:
Программа сложная в оркестре – это тоже развивает музыкальные способности. Наши дети отличаются своей читкой и исполнительским мастерством. С нашей школы они выходят готовыми музыкантами.
Ярослав Мазюк:
Благодаря музыкальной школе, мы много где побывали. С оркестром ездили в Италию. Это были значимые события для нас.
Павел Мазюк, учитель по классу духовых инструментов, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:
В Польше тоже выступали с известной группой.
От репетиций в Поречье всегда громко. Соседи не жалуются – гордятся, младшие берут пример и с нетерпением ждут фестиваль «Фанфары сяброў». Раз в два года в гости к трубачам приезжают коллективы из Германии, Чехии, Польши, Литвы, Латвии, Украины и России.
Татьяна Гайс:
Когда мы идем 9 мая с шествием по агрогородку Поречье или на фестивале «Фанфары сяброў», малыши: «Я тоже хочу в этот оркестр, тоже там буду играть». И дети целенаправленно к нам приходят.
На сцене не обходится без курьезов. А солисты в красном уже собирают поклонниц. На рукавах греет герб родной команды. Кстати, VIP – не что иное, как аббревиатура из имен наставников. Валерия Николавича и Петра Антоновича.
Петр Мазюк:
Мы выступали в Гродно, садимся играть, а барабанщик палочки забыл. А там забор из частокола. Я: «Пойдем». Отдыхающие смотрят, а мы разобрали забор, вырезали палочки и так отыграли.
Сегодня без виртуозов не обходятся праздники на Гродненщине. Музыканты уже собрали богатый урожай наград. Но самое главное для пореченцев – благодарность зрителей. Тогда есть вдохновение творить.
Конечно, не все выпускники окажутся солистами филармонии и джазменами, но о своей малой родине они уже заявили и обязательно передадут любовь новому поколению.