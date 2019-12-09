«Litesound» о создании гимна МЧМ-2020: «Попытаться войти в роль, максимально представить, что я на льду»

Сегодня в Минске стартует молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IА. Шесть сборных и всего одна путевка в элитный дивизион – борьба на льду будет жаркой. В соперниках нашей «молодежки» – команды Латвии, Австрии, Норвегии, а также датчане, в прошлом году вылетевшие из числа сильнейших команд мира, и словенцы, одержавшие победу в чемпионате второго дивизиона. Поднять боевой дух белорусов на льду поможет группа «Litesound».

Как создается гимн и как это отличается от создания обычной стандартной песни?

Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:

Мне кажется, хороший рецепт – это попытаться войти в роль, максимально представить, что я на льду. Гимн написать легче, чем просто что-то абстрактное, потому что здесь есть какие-то определенные ориентиры.

В чем посыл гимна?

Евгений Бальчюс, участник группы «Litesound»:

Есть всегда четкая цель, которую ты хочешь донести до слушателя и соответственно хочется поддержать команду.

Дмитрий Карякин:

Сам смысл того, что люди выходят на лед и происходит это сражение, битва и весь этот ритм в хоккее, как происходит накал, эти атаки и контратаки. Ты за этим наблюдаешь и смотришь, насколько это ритмично, интересно и пытаешься эту агрессию, тактику, братство, которое есть в хоккее, перенести в виде звука, музыки и рассказать об этом.