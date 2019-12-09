«Litesound» о создании гимна МЧМ-2020: «Попытаться войти в роль, максимально представить, что я на льду»

Сегодня в Минске стартует молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IА. Шесть сборных и всего одна путевка в элитный дивизион – борьба на льду будет жаркой. В соперниках нашей «молодежки» – команды Латвии, Австрии, Норвегии, а также датчане, в прошлом году вылетевшие из числа сильнейших команд мира, и словенцы, одержавшие победу в чемпионате второго дивизиона. Поднять боевой дух белорусов на льду поможет группа «Litesound».
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солист группы «Litesound» – Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound» – Владимир Карякин, участник группы «Litesound» – Евгений Бальчюс и Максим Бобков.
Как создается гимн и как это отличается от создания обычной стандартной песни?
Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:
Мне кажется, хороший рецепт – это попытаться войти в роль, максимально представить, что я на льду. Гимн написать легче, чем просто что-то абстрактное, потому что здесь есть какие-то определенные ориентиры.
В чем посыл гимна?
Евгений Бальчюс, участник группы «Litesound»:
Есть всегда четкая цель, которую ты хочешь донести до слушателя и соответственно хочется поддержать команду.
Дмитрий Карякин:
Сам смысл того, что люди выходят на лед и происходит это сражение, битва и весь этот ритм в хоккее, как происходит накал, эти атаки и контратаки. Ты за этим наблюдаешь и смотришь, насколько это ритмично, интересно и пытаешься эту агрессию, тактику, братство, которое есть в хоккее, перенести в виде звука, музыки и рассказать об этом.
Кто автор текста и музыки к гимну?
Дмитрий Карякин:
Больше всего в поэтическом плане подкован Володя, он пишет много поэзии.