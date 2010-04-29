Страна прекраснейших в мире женщин и зажигательной музыки – Венесуэла

Когда Христофор Колумб открыл Венесуэлу, он решил, что нашел благословенные сады Эдема. Артур Конан Дойл, вдохновенный рассказами о таинственных горах, непроходимых джунглях и девственной природе, увековечил эту землю в романе «Затерянный мир».

Белорусы открывают новые, доселе неизвестные стороны Венесуэлы – ее богатую и самобытную культуру.

Херардо Эстрада, первый секретарь Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Музыка в Венесуэле – в каждом уголке страны, даже в самых труднодоступных местах. Что касается приучения людей к классической музыке, то мы начинаем это с программ легкого уровня, наращиваем потенциал и приводим к классике.

Сегодня в мире необыкновенно широк интерес к национальной музыке. Венесуэла — страна с богатейшими музыкальными традициями и широкой системой академического образования.

Александр Анисимов, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Сейчас во всем мире очень популярен дирижер из Венесуэлы, который возит юношеский оркестр из 200 человек по всему миру. Играют классику и свою родную музыку с огромным успехом.

Концерт, прошедший в Белорусской государственной филармонии, был посвящен двухсотлетию независимости Венесуэлы. И воплотиться в жизнь он смог благодаря усилиям посольства этой страны, а также Латиноамериканского культурного центра имени Симона Боливара.

В концерте приняли участие дирижер, композитор Херардо Эстрада, а также известный венесуэльский гитарист Даниэль Марчан. С белорусской стороны проект поддержали Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь и маэстро Александр Анисимов.

Херардо Эстрада, первый секретарь Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Для меня честь находиться рядом с этим оркестром. Каждый из музыкантов оркестра – профессионал.

Все произведения в Минске исполнялись впервые, а имена композиторов сами звучат как музыка: Хосе Антонио Кальканьо, Гонсало Кастельянос-Юмар, Антонио Лаур, Эвенсио Кастельянос. Но самое главное – состоялась мировая премьера. «Рапсодия к двухсотлетию» композитора Херардо Эстрада увидела мир в исполнении белорусского оркестра под управлением автора. Талантливый дипломат и культурный деятель, известный педагог, одаренный музыкант, он предстал перед слушателями и как яркий, самобытный композитор.

Херардо Эстрада, первый секретарь Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Это произведение представляет душу венесуэльца, эта тема за 200 лет назрела. В этом произведение можно услышать отдельные моменты, которые представляют нашу страну. Например, часть африканского происхождения, индийского происхождения.

Музыка Венесуэлы, как и сама эта страна, полна контрастов, жаркой страсти и богатства красок, глубоких многовековых традиций и открытости ко всему новому. В этих звуках встает она – земля девственной и до сих пор не изученной до конца природы, высочайшего в мире водопада Анхель, таинственных гор Тепуи, крупнейших индустриальных центров и маленьких уютных городков, страна революции и кофе, прекраснейших в мире женщин и зажигательной музыки.