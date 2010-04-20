Grateful Dead: хиппи-кумиры и музыкальная эклектика

В конце 60-х в мировой музыкальной, дизайнерской и, в целом, массовой культуре господствовал стиль хиппи. Сколько споров он вызывает, сколько шуток или восхищения? Одном из лидеров той субкультуры была группа Grateful Dead — в переводе «Благодарный мертвец».

Группа собралась в 1965 году. The Doors, которые были эпатажными, The Beatles — попсовыми, The Who — хулиганскими, а тут: «Участники группы Grateful Dead создали уникальный эклектический стиль, их музыка касалась тех вещей, о которых прочие музыканты даже и не подозревали».

В этом году Нью-Йорский исторический музей открыл большую выставку, посвящённую художественному и социальному феномену группы Grateful Dead, а также их 45-летию. Интеллект, мистика, необычная музыки, а также практическая деятельность по созданию хиппи-коммун, которые существовали вплоть до смерти лидера группы Джерри Гарсии в 1995 году, сделали команду не просто культовой, но и социально значимой.

После смерти лидера от сердечного заболевания остальные участники продолжают выступать и до сих пор, но под названиями «Другие» — The Other Ones, или просто Dead — «Мертвец».

Нина Нэшенель, директор библиотеки:

Они славились стремлением к точности в сочетании музыки и текстов, дву- или трёхсмысленностью, а также — своими живыми выступлениями, которые превращались в медитации.

К сожалению, фотографий Grateful Dead осталось не так много. Даже их выступление на легендарном фестивале Woodstock испортила гроза.

Раскрашенные хиппи автобусы, одежда, философия молодёжи того времени — всё это было под влиянием творчества и стиля «благодарных мертвецов».

У группы было много хитов. Но, например, в Советском Союзе пацифистский хиппи-стиль считали ненужным, и, в отличие от The Beatles или ABBA, практически не упоминали. Комсомол видел в нём идейного конкурента.

Интересно, что альбомы Grateful Dead никогда не возглавляли хит-парадов, но продавались гораздо лучше, если сравнивать с многочисленными поп-звездами. Они и до сих пор продаются неплохо.

Нина Нэшенель, директор библиотеки:

На нашей экспозиции их музыка звучит всё время. Они вдохновляют, они дают своим поклонникам какую-то внутреннюю силу. Это не ажиотажные артисты, они глубокие и восхищают разум.

Музыкальное наследство Grateful Dead разнообразно, там есть всё: блюз, психоделия, баллады, мелодичные хиты, хард-рок, медитации.

В коротком сюжете про них рассказать просто невозможно, поэтому лишний раз подчёркиваем значительность этих артистов и скажем, что далеко не все, а точнее, — почти никто из современных музыкантов не удостаивается тематических выставок в исторических музеях.

А вслед можно только предложить вашему вниманию интересное произведение современных их последователей. Видеофайл — клип «Baby» лидера нынешних фолк-рокеров Девендры Банхарта (Devendra Banhart).