Доменика: Говорить «люблю», когда не любишь – это преступление

Доменика начальное музыкальное образование получила в музыкальной школе г. Барановичи. Закончила Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «эстрадный вокал». Известность получила под псевдонимом Забава в театре песни Ирины Дорофеевой, где проработала 3 года. В прошлом году пробовала свои силы в отборочном туре к фестивалю «Евровидение».
Зритель из зала:
Вы пошли в музыку, чтобы Вас парни любили?
Доменика:
В детстве, когда я смотрели концерты по телевизору, мне тоже хотелось, чтобы меня встречали овациями, вздыхали. А после окончания школы и университета я поняла, что жить без этого не могу. Теперь я пишу песни, чтобы они помогали кому-то в жизни. Если моя песня заставляет плакать, радоваться или смеяться – я просто счастлива.
Зритель из зала:
Многие девушки попадают в эфир благодаря кудрявым спонсорам. А у Вас есть такой мужчина?
Доменика:
Кудрявого точно нет:) Песни, костюмы, - все стоит денег. Нужно крутиться, вертеться, чтобы у тебя что-то было. Поэтому…. одно другому не мешает.
Дмитрий Врангель:
Поподробнее… Бизнесом занимаетесь?
Доменика:
Лично я пока бизнесом не занимаюсь. Но в будущем, возможно, начну.
Дмитрий Врангель:
В кабаках выступаете?
Доменика:
В студенческие годы была такая практика, но не долго, так как очень скоро стала бэквокалисткой.
Дмитрий Врангель:
Что запомнилось из ресторанной жизни?
Доменика:
Я старалась сделать кавер-версию мировых хитов.
Дмитрий Врангель:
Давайте что-нибудь из кавер-версий прямо сейчас…
Доменика:
Пожалуйста… (Прекрасно исполняет один из хитов – смотри видео.)
Зритель из зала:
Почему многие белорусские певцы хотят попасть на «Евровидение»?
Доменика:
«Евровидение» может сделать неизвестного человека известным на всю Европу.
Нина Богданова:
Но при неудачном выступление можно навсегда испортить репутацию. Яркий пример – Полина Смолова. Сейчас, что бы они ни делала – отношение к ней негативное. А готова ли ты нести такую ношу?
Доменика:
У меня сейчас нет песни, с которой я была бы уверена. Но что бы ни случилось в моей жизни – я не сломаюсь. Было много сложных периодов в жизни, когда я все равно вставала.
Зритель из зала:
Часто обманывали мужчин, говоря, что вы их любите?
Доменика:
Я никогда не обманывала мужчин таким образом. Но любая женщина хочет внимания, пусть от поклонников, коллег, но нужно этим вниманием правильно пользоваться. Говорить люблю, когда не любишь – это практически преступление.
Дмитрий Врангель:
Почему решила написать эту песню сама, можно же было ее купить?
Доменика:
Душевный порыв: подарить любимому человеку то, что никто ему не подарит, что он ни за какие деньги не купит. После этого я подумала, а почему бы мне не продолжать это дело дальше.
Зритель из зала:
А зачем вы сменили «Забаву» на Доменику? «Забава» - прикольнее, интереснее.
Доменика:
Вся проблем в том - что это просто прикольно.
Зритель из зала:
А из театра Дорофеевой вы сами ушли или вас просто выгнали?
Доменика:
Многие музыканты, которые сейчас со мной, работали в этом коллективе. Я работала бэк-вокалисткой достаточно долго: три года. И ушла только с тем, чтобы заняться сольной карьерой. Меня не могли оттуда выгнать, потому что я себя примерно вела. Со скандалом уходить нет смысла, потому что нет повода скандалить. Мы пообщались, друг друга поняли и мирно каждый занимается своим делом.
Зритель из зала:
Относишь себя к поющим трусам?
Доменика:
Если говорить о моем внешнем виде (фиолетовее миниплатье с глубоким декольте – ред.) – это мой личный выбор – мне так комфортно. Я – молодая девушка, почему бы мне не показать то, чем наградила природа. А вообще, «поющие трусы» - это проекты, которые задуманы на определенное время. А я много училась, чтобы реализоваться как певица.