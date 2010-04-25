Доменика: Говорить «люблю», когда не любишь – это преступление

Концерт Доменики на «Звездном ринге» СТВ.

Доменика начальное музыкальное образование получила в музыкальной школе г. Барановичи. Закончила Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «эстрадный вокал». Известность получила под псевдонимом Забава в театре песни Ирины Дорофеевой, где проработала 3 года. В прошлом году пробовала свои силы в отборочном туре к фестивалю «Евровидение».

Зритель из зала:

Вы пошли в музыку, чтобы Вас парни любили?

Доменика:

В детстве, когда я смотрели концерты по телевизору, мне тоже хотелось, чтобы меня встречали овациями, вздыхали. А после окончания школы и университета я поняла, что жить без этого не могу. Теперь я пишу песни, чтобы они помогали кому-то в жизни. Если моя песня заставляет плакать, радоваться или смеяться – я просто счастлива.

Зритель из зала:

Многие девушки попадают в эфир благодаря кудрявым спонсорам. А у Вас есть такой мужчина?

Доменика:

Кудрявого точно нет:) Песни, костюмы, - все стоит денег. Нужно крутиться, вертеться, чтобы у тебя что-то было. Поэтому…. одно другому не мешает.

Дмитрий Врангель:

Поподробнее… Бизнесом занимаетесь?

Доменика:

Лично я пока бизнесом не занимаюсь. Но в будущем, возможно, начну.

Дмитрий Врангель:

В кабаках выступаете?

Доменика:

В студенческие годы была такая практика, но не долго, так как очень скоро стала бэквокалисткой.

Дмитрий Врангель:

Что запомнилось из ресторанной жизни?

Доменика:

Я старалась сделать кавер-версию мировых хитов.

Дмитрий Врангель:

Давайте что-нибудь из кавер-версий прямо сейчас…

Доменика:

Пожалуйста… (Прекрасно исполняет один из хитов – смотри видео.)

Зритель из зала:

Почему многие белорусские певцы хотят попасть на «Евровидение»?

Доменика:

«Евровидение» может сделать неизвестного человека известным на всю Европу.

Нина Богданова:

Но при неудачном выступление можно навсегда испортить репутацию. Яркий пример – Полина Смолова. Сейчас, что бы они ни делала – отношение к ней негативное. А готова ли ты нести такую ношу?

Доменика:

У меня сейчас нет песни, с которой я была бы уверена. Но что бы ни случилось в моей жизни – я не сломаюсь. Было много сложных периодов в жизни, когда я все равно вставала.

Зритель из зала:

Часто обманывали мужчин, говоря, что вы их любите?

Доменика:

Я никогда не обманывала мужчин таким образом. Но любая женщина хочет внимания, пусть от поклонников, коллег, но нужно этим вниманием правильно пользоваться. Говорить люблю, когда не любишь – это практически преступление.

Дмитрий Врангель:

Почему решила написать эту песню сама, можно же было ее купить?

Доменика:

Душевный порыв: подарить любимому человеку то, что никто ему не подарит, что он ни за какие деньги не купит. После этого я подумала, а почему бы мне не продолжать это дело дальше.

Зритель из зала:

А зачем вы сменили «Забаву» на Доменику? «Забава» - прикольнее, интереснее.

Доменика:

Вся проблем в том - что это просто прикольно.

Зритель из зала:

А из театра Дорофеевой вы сами ушли или вас просто выгнали?

Доменика:

Многие музыканты, которые сейчас со мной, работали в этом коллективе. Я работала бэк-вокалисткой достаточно долго: три года. И ушла только с тем, чтобы заняться сольной карьерой. Меня не могли оттуда выгнать, потому что я себя примерно вела. Со скандалом уходить нет смысла, потому что нет повода скандалить. Мы пообщались, друг друга поняли и мирно каждый занимается своим делом.

Зритель из зала:

Относишь себя к поющим трусам?

Доменика:

Если говорить о моем внешнем виде (фиолетовее миниплатье с глубоким декольте – ред.) – это мой личный выбор – мне так комфортно. Я – молодая девушка, почему бы мне не показать то, чем наградила природа. А вообще, «поющие трусы» - это проекты, которые задуманы на определенное время. А я много училась, чтобы реализоваться как певица.