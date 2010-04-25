Вячеслав Малежик: Бальзаковские женщины мне говорят «спасибо за ощущение, что мы на плаву»

Концерт Вячеслава Малежика на «Звездном ринге» СТВ

Вячеслав Малежик – известный эстрадный исполнитель и композитор. Начал свой творческий путь музыканта в 1967 году. В 1973 пришел в знаменитые «Веселые ребята». Потом были не менее популярные «Голубые гитары». Наконец, - сольная карьера. В течение 5 лет вел популярную телепрограмму «Шире круг». В багаже музыканта 10-ки хитов и более 30 записанных альбомов.

Нина Богданова:

Кто ходит на Ваши концерты?

Вячеслав Малежик:

Женщины бальзаковского и постбальзаковского возраста. Поэтому у меня сегодня сложная ситуация: надо победить не только соперницу, но и зрителей.

Дмитрий Врангель:

Представьте, что на Ваш концерт пришли только мужчины…

Вячеслав Малежик:

Такое бывало в военных частях. Выкручивался…

Зритель из зала:

Кто более крутой мелодист: Вы или Юрий Антонов?

Вячеслав Малежик:

Моцарт…

Зритель из зала:

Используете компьютерные технологии при сочинении музыки?

Вячеслав Малежик:

Принципиально нет. Только гитару и пианино. А вообще считаю высшим пилотажем песни, которые можно петь акапельно.

Зритель из зала:

Какая песня стала хитом, а Вы от нее этого не ждали?

Вячеслав Малежик:

А у Лилипутика ручки меньше лютика…

Зритель из зала:

Странно. Но ведь эта песня как раз хитом не стала ….

Вячеслав Малежик:

Ну и на здоровье, оставайся в своих заблуждениях.

Зритель из зала:

Кого Вам больше жалко, когда Вы смотрите в зрительный зал: женщин, которые постарели вместе с Вами или себя?

Вячеслав Малежик:

«Мадам, а Вы совсем не постарели, лишь погрустнели чуточку мои глаза»… Переживания по поводу возраста – проблема психологическая, и ее нужно решать у психотерапевта, а не на моих концертах. Однажды ко мне подошли две разные женщины и сказали, «спасибо, что даешь ощущать нашим сверстникам, что мы на плаву».

Зритель из зала:

Когда вы перестали быть модным артистом и тяжело ли это вами переживалось?

Вячеслав Малежик:

С какого-то момента я понял, что мода – это вещь, которую кто-то формирует. Пошло после 30-40 быть человеком, который тупо следует моде. Понимаешь? Либо ты сам моду делаешь, либо живешь, как хочешь, одеваешься, как хочешь, играешь, музыку, которая тебе нравится.

Нина Богданова:

Дрались в жизни?

Вячеслав Малежик:

Если и драться, то только ногами. Жалко пальцев на руках, которыми я зарабатываю деньги. Из-за этого, кстати, я в какой-то момент отказался от игры в волейбол. А вообще не обязательно вступать в драку с кулаками.

Зритель из зала:

Лет 20 назад вас чаще можно было увидеть и услышать. Что происходит сейчас?

Вячеслав Малежик:

Я себе очень многое доказал. И считаю, что мелькание на телевидение – не есть хорошо. Например, мне очень нравится Иван Ургант. Но в его телеобразе я уже вижу определенную усталость. Понимаешь? Чтобы быть свежим и новым, нужно каждый раз говорить что-то новое. Фраза Станиславского, «Чем вы будете нас удивлять?», остается верной и для эстрадных артистов. Написав хит «Мозаика», я задал сам себе планку. Иногда получается ее достичь, иногда не получается.

Кроме того, сегодня многие люди, которые верховодят на телевидении, когда-то смотрели мне в рот. У меня создается впечатление, что я для них как Рем для Гитлера, человек, который видел Гитлера в качестве ефрейтора. Поэтому меня не очень зовут.

Зритель из зала:

Когда Вы решили, что пора выступать сольно?

Вячеслав Малежик:

В недрах ансамбля «Пламя», в котором я тогда служил, я решил, что сидеть на своих песнях как собака на сене довольно глупо. Я записал альбом, и он неожиданно прилично разошелся по стране. Я понял, что либо ансамбль «Пламя» станет мне аккомпанировать, либо меня из ансамбля просто выгонят. Меня выгнали из ансамбля, я написал заявление об уходе. Но там я проработал 8 лет, и у меня было поганое состояние духа, потому что надо было решать кучу проблем, не связанных с музыкой непосредственно.

Зритель из зала:

Человек может себя считать себя музыкально развитым, если не слушает классику?

Вячеслав Малежик:

Боб Марли выкуривал трубку веселящего табака и играл регги. И очень музыкально это делал.

Зритель из зала:

Ваше отношение к попсе?

Вячеслав Малежик:

Я не считаю, что это плохо. Она, как и рок-музыка, как и симфоническая музыка, может быть и хорошей, и плохой. А элиту нашей рок-сцены создали «профнепригодные» для вокально-инструментальных ансамблей музыканты. Не будут трогать белорусскую эстраду, я ничего в ней не соображаю.

Зритель из зала:

Что не формат в музыке для Вас?

Вячеслав Малежик:

Плохая, спетая фальшиво. Мне не понравился последний концерт Сукачева. Этот пафос с симфоническим оркестром (20 артистов, которые очень прилично играли и пели), и Гарик, который шарашил по червям со страшной силой. Но это мое мнение. Общественность может со мной не согласиться.

Дмитрий Врангель:

Может, Вы просто позавидовали Гарику Сукачеву?

Вячеслав Малежик:

Просто трясет от зависти, что не умею так петь.

