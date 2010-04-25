Вячеслав Малежик: Бальзаковские женщины мне говорят «спасибо за ощущение, что мы на плаву»

Вячеслав Малежик – известный эстрадный исполнитель и композитор. Начал свой творческий путь музыканта в 1967 году. В 1973 пришел в знаменитые «Веселые ребята». Потом были не менее популярные «Голубые гитары». Наконец, - сольная карьера. В течение 5 лет вел популярную телепрограмму «Шире круг». В багаже музыканта 10-ки хитов и более 30 записанных альбомов.
Нина Богданова:
Кто ходит на Ваши концерты?
Вячеслав Малежик:
Женщины бальзаковского и постбальзаковского возраста. Поэтому у меня сегодня сложная ситуация: надо победить не только соперницу, но и зрителей.
Дмитрий Врангель:
Представьте, что на Ваш концерт пришли только мужчины…
Вячеслав Малежик:
Такое бывало в военных частях. Выкручивался…
Зритель из зала:
Кто более крутой мелодист: Вы или Юрий Антонов?
Вячеслав Малежик:
Моцарт…
Зритель из зала:
Используете компьютерные технологии при сочинении музыки?
Вячеслав Малежик:
Принципиально нет. Только гитару и пианино. А вообще считаю высшим пилотажем песни, которые можно петь акапельно.
Зритель из зала:
Какая песня стала хитом, а Вы от нее этого не ждали?
Вячеслав Малежик:
А у Лилипутика ручки меньше лютика…
Зритель из зала:
Странно. Но ведь эта песня как раз хитом не стала ….
Вячеслав Малежик:
Ну и на здоровье, оставайся в своих заблуждениях.
Зритель из зала:
Кого Вам больше жалко, когда Вы смотрите в зрительный зал: женщин, которые постарели вместе с Вами или себя?
Вячеслав Малежик:
«Мадам, а Вы совсем не постарели, лишь погрустнели чуточку мои глаза»… Переживания по поводу возраста – проблема психологическая, и ее нужно решать у психотерапевта, а не на моих концертах. Однажды ко мне подошли две разные женщины и сказали, «спасибо, что даешь ощущать нашим сверстникам, что мы на плаву».
Зритель из зала:
Когда вы перестали быть модным артистом и тяжело ли это вами переживалось?
Вячеслав Малежик:
С какого-то момента я понял, что мода – это вещь, которую кто-то формирует. Пошло после 30-40 быть человеком, который тупо следует моде. Понимаешь? Либо ты сам моду делаешь, либо живешь, как хочешь, одеваешься, как хочешь, играешь, музыку, которая тебе нравится.
Нина Богданова:
Дрались в жизни?
Вячеслав Малежик:
Если и драться, то только ногами. Жалко пальцев на руках, которыми я зарабатываю деньги. Из-за этого, кстати, я в какой-то момент отказался от игры в волейбол. А вообще не обязательно вступать в драку с кулаками.
Зритель из зала:
Лет 20 назад вас чаще можно было увидеть и услышать. Что происходит сейчас?
Вячеслав Малежик:
Я себе очень многое доказал. И считаю, что мелькание на телевидение – не есть хорошо. Например, мне очень нравится Иван Ургант. Но в его телеобразе я уже вижу определенную усталость. Понимаешь? Чтобы быть свежим и новым, нужно каждый раз говорить что-то новое. Фраза Станиславского, «Чем вы будете нас удивлять?», остается верной и для эстрадных артистов. Написав хит «Мозаика», я задал сам себе планку. Иногда получается ее достичь, иногда не получается.
Кроме того, сегодня многие люди, которые верховодят на телевидении, когда-то смотрели мне в рот. У меня создается впечатление, что я для них как Рем для Гитлера, человек, который видел Гитлера в качестве ефрейтора. Поэтому меня не очень зовут.
Зритель из зала:
Когда Вы решили, что пора выступать сольно?
Вячеслав Малежик:
В недрах ансамбля «Пламя», в котором я тогда служил, я решил, что сидеть на своих песнях как собака на сене довольно глупо. Я записал альбом, и он неожиданно прилично разошелся по стране. Я понял, что либо ансамбль «Пламя» станет мне аккомпанировать, либо меня из ансамбля просто выгонят. Меня выгнали из ансамбля, я написал заявление об уходе. Но там я проработал 8 лет, и у меня было поганое состояние духа, потому что надо было решать кучу проблем, не связанных с музыкой непосредственно.
Зритель из зала:
Человек может себя считать себя музыкально развитым, если не слушает классику?
Вячеслав Малежик:
Боб Марли выкуривал трубку веселящего табака и играл регги. И очень музыкально это делал.
Зритель из зала:
Ваше отношение к попсе?
Вячеслав Малежик:
Я не считаю, что это плохо. Она, как и рок-музыка, как и симфоническая музыка, может быть и хорошей, и плохой. А элиту нашей рок-сцены создали «профнепригодные» для вокально-инструментальных ансамблей музыканты. Не будут трогать белорусскую эстраду, я ничего в ней не соображаю.
Зритель из зала:
Что не формат в музыке для Вас?
Вячеслав Малежик:
Плохая, спетая фальшиво. Мне не понравился последний концерт Сукачева. Этот пафос с симфоническим оркестром (20 артистов, которые очень прилично играли и пели), и Гарик, который шарашил по червям со страшной силой. Но это мое мнение. Общественность может со мной не согласиться.
Дмитрий Врангель:
Может, Вы просто позавидовали Гарику Сукачеву?
Вячеслав Малежик:
Просто трясет от зависти, что не умею так петь.