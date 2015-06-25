Состояние Дмитрия Хворостовского: «голос в норме, чувство равновесия серьезно пострадало»

Новости России. Оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого врачи диагностировали опухоль мозга, начнет курс лечения уже на этой неделе. Все его концерты отменены как минимум до конца августа .

Из текста сообщения на странице Дмитрия Хворостовского в Facebook : В последнее время он жаловался на плохое самочувствие, и после медицинского обследования была диагностирована опухоль головного мозга. Хотя его голос и вокальные состояние в норме, его чувство равновесия серьезно пострадало. Дмитрий начнет курс лечения на этой неделе и настроен оптимистично.

На минувшей и этой неделе оперный певец должен был выступать в партии Риголетто в Венской опере,

однако, как говорилось в сообщении театра, был заменен по причине «внезапной болезни».

Хворостовский выступал на сценах лучших оперных театров мира, в том числе в Ковент-Гарден, Ла-Скала, Метрополитен-Опере, Венской опере и Мариинском театре. Он также поддерживает постоянное сотрудничество с ведущими симфоническими оркестрами Нью-Йорка, Бостона, Чикаго и Сан-Франциско.

В прошлом году в интервью нашему телеканалу Дмитрий Хворостовский рассказал о том, почему когда-то выбрал путь оперного певца, из-за чего отказал Мадонне в сотрудничестве и как классическая музыка делает людей гуманнее (смотрите видео).