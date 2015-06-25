Состояние Дмитрия Хворостовского: «голос в норме, чувство равновесия серьезно пострадало»

Новости России. Оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого врачи диагностировали опухоль мозга, начнет курс лечения уже на этой неделе. Все его концерты отменены как минимум до конца августа.
Как сообщили представители певца, диагноз подкосил моральное равновесие известного баритона.
Из текста сообщения на странице Дмитрия Хворостовского в Facebook:
В последнее время он жаловался на плохое самочувствие, и после медицинского обследования была диагностирована опухоль головного мозга. Хотя его голос и вокальные состояние в норме, его чувство равновесия серьезно пострадало. Дмитрий начнет курс лечения на этой неделе и настроен оптимистично.
На минувшей и этой неделе оперный певец должен был выступать в партии Риголетто в Венской опере,
однако, как говорилось в сообщении театра, был заменен по причине «внезапной болезни».
Хворостовский выступал на сценах лучших оперных театров мира, в том числе в Ковент-Гарден, Ла-Скала, Метрополитен-Опере, Венской опере и Мариинском театре. Он также поддерживает постоянное сотрудничество с ведущими симфоническими оркестрами Нью-Йорка, Бостона, Чикаго и Сан-Франциско.
В прошлом году в интервью нашему телеканалу Дмитрий Хворостовский рассказал о том, почему когда-то выбрал путь оперного певца, из-за чего отказал Мадонне в сотрудничестве и как классическая музыка делает людей гуманнее (смотрите видео).