Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф»: По отношению к себе слово «звезда» не применяю!

С чего начинается Ваш день?

Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф»:

В школе, начиная с восьмого класса уже была такая необходимость - в карманных деньгах, и получилось так, что мой отец устроился работать дворником, а я работал, он получал деньги и мне отдавал. Поэтому я привык к тому, что до школы нужно было встать, сделать всю работу. Встаю где-то в 7 часов, в полвосьмого. Минут сорок у меня физкультурная зарядка. Затем завтрак. Дождусь, когда все проснутся и начинаю заниматься делами.

Всё очень просто и я не собираюсь чем-то отличаться от простых людей. По отношению к себе я слово «звезда» не применяю.

Название Вашей группы… Странно, что оно получилось не «чефир», а «Чайф»…

Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф»:

Мы, во-первых, и не знали слова «чефир». Напиток мы пили не от того, что нам так хотелось, а от того, что больше ничего и не было. Кофе вообще в дефиците был.

Ваш коллектив объединила «комната 14 квадратных метров», или он был сформирован задолго?

Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф»:

Мы с Володей играем со школы. Со школьного ансамбля, студенческого. Вырабатывался свой стиль. Наработали некоторый материал и выработали свой стиль.

Для меня очень важно, чтобы группа была в некотором роде некой семьей, цельным коллективом. Тогда группа начинает звучать вместе, тогда появляется эта монолитная звуковая и визуальная картинка.

Вы пророчили, что рок-музыка будет популярна во второй половине 20 века. Сейчас уже 21 век, и популярность и актуальность рок-групп ничуть не уступает.

Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф»:

Я не думаю, что сейчас рок-музыка занимает такое же место, как и во второй половине 20 века. Вы просто себе этого не представляете, что это было, когда каждого нового альбома ждал весь мир, особенно у популярных коллективов. Мир ждал новых песен, это обсуждалось, крутилось на радиостанциях. Это было неким событием. Сейчас эта музыка стала просто фоном. Но когда эта музыка только- только сформировалась, лично для меня это было как пища - я под нее и завтракал, и обедал, и ужинал…

Рок - это состояние души, образ жизни, образ мышления?

Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф»:

Для меня это как определённая экспрессия, искренность.

У меня есть свой внутренний барометр. Мне тяжело это объяснить, но я хорошо чувствую, что является рок-музыкой, а что - нет.

Секрет успеха - 30 лет держать в тонусе своего слушателя?

Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф»:

Секрет, я думаю, в том, что мы держимся 30 лет, и держимся на очень хорошем уровне. Мы делаем то, что нам нравится, мы делаем это с удовольствием и нам самим это не надоело.

Могу ли я Вас назвать «несостоявшимся строителем» и продолжая эту тему задать философский вопрос: «Присутствует ли в Вашей жизни сожаление об упущенном»?

Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф»:

Я не считаю себя «несостоявшимся строителем», потому что у меня есть строительное образование. Восемь лет я отработал на стройке. Это немало. За восемь лет удалось многому научиться. И много домов, которые я построил. Когда я езжу по городу, понимаю, что это я строил, это… В этом отношении профессия строителя очень хорошая. Результат своего труда остается надолго. Если ты сделал это хорошо, то за это есть и определённая гордость. Что касается каких-то упущенных возможностей, то каких-то больших, к сожалению, я не испытываю. Честно говоря, со мной произошло то, о чем я даже и мечтать не мог.

По мелочам - да, есть какие-то сожаления. Что-то ты вовремя не сделал. С какими-то людьми ты вовремя не поговорил, не сказал им какие-то добрые слова. Это имеет отношение и к моим родителям, и к моим друзьям, музыкантам, которые, к сожалению, ушли…

Но это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы все имеем право на ошибку!