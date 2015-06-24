Прямой эфир

«Мелодия души». Ханг - экзотика, чистая вибрация и неповторимый звук

24 июня 2015 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экстравагантная нежность. Необычный звук. Безграничная импровизация. Все это один из самых молодых инструментов в мире - ханг.

В последнее время «новичок» пользуется огромной популярностью и дело не только в моде на экзотику, но и в том, что для его игры на нем не требуется ни специального образования, ни особых навыков.

Идея создания ханга в том, что можно чувствовать музыку интуитивном позицировании.

Инструмент настроен таким образом, что любое сочетание клавиш звучит гармонично.  И даже впервые прикоснувшись к нему, вы в состоянии извлечь приятную для слуха мелодию.

Чем короче время контакта с поверхностью, тем сильнее вибрация и звук более долгий, богатый…

И еще один плюс этого инструмента. Он благотворно влияет на организм. Можно сказать, обладает лечебными свойствами.

# Музыка # Музыкальный инструмент # Фотофакт # Иван Кривонос

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф»: По отношению к себе слово «звезда» не применяю!
03 июня 2015 09:20

Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф»: По отношению к себе слово «звезда» не применяю!

Певица Светлана Агарвал и рэп-исполнитель Олиса в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
02 июня 2015 10:06

Певица Светлана Агарвал и рэп-исполнитель Олиса в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Екатерина Арко, участник предкастинга «Поющие города» получила мастер-класс от Саши Немо
01 июня 2015 10:34

Екатерина Арко, участник предкастинга «Поющие города» получила мастер-класс от Саши Немо