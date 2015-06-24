«Мелодия души». Ханг - экзотика, чистая вибрация и неповторимый звук

Экстравагантная нежность. Необычный звук. Безграничная импровизация. Все это один из самых молодых инструментов в мире - ханг.

В последнее время «новичок» пользуется огромной популярностью и дело не только в моде на экзотику, но и в том, что для его игры на нем не требуется ни специального образования, ни особых навыков.

Идея создания ханга в том, что можно чувствовать музыку интуитивном позицировании.

Инструмент настроен таким образом, что любое сочетание клавиш звучит гармонично. И даже впервые прикоснувшись к нему, вы в состоянии извлечь приятную для слуха мелодию.

Чем короче время контакта с поверхностью, тем сильнее вибрация и звук более долгий, богатый…

И еще один плюс этого инструмента. Он благотворно влияет на организм. Можно сказать, обладает лечебными свойствами.