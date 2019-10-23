«Сделали танцевальный трек, который от нас, вообще, никто не ожидает». Группа «Тяни-Толкай» о новой песне и юбилейном туре

Белорусская группа «Тяни-Толкай» уже 20 лет радует поклонников своим творчеством. Что успели за это время? Что еще у ребят впереди?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – солист группы «Тяни-Толкай» – Андрей Заяц, солист группы «Тяни-Толкай» – Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай» – Павел Тараймович и солист группы «Тяни-Толкай» – Кирилл Клишевич.

Кто придумал название группе?

Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай»:

Было множество названий, были выступления под другими названиями. Мы записались на фестиваль молодых групп, а в графе названия ничего не записали, потому что то, что было, нам не нравилось, а другого варианта не было. Буквально за день до этого позвонил на домашний телефон организатор и говорит: «Ребята, название скажите, а то мы вас вычеркиваем. Что это такое?!» Я помню, у нас там был мозговой штурм. Ехали в троллейбусе с репетиции и тут я вспомнил мою любимую детскую сказку «Доктор Айболит» Корнея Чуковского. Там был двухголовый друг – антилопа Тяни-Толкай. Мы подумали, что два глагола – оригинально, легко запоминаются, а кто читал, тот подсознательно скажет: «Да-да-да, что-то я слышал про эту группу». Это на начальном этапе очень важно.