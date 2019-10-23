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«Сделали танцевальный трек, который от нас, вообще, никто не ожидает». Группа «Тяни-Толкай» о новой песне и юбилейном туре

23 октября 2019 09:06
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Белорусская группа «Тяни-Толкай» уже 20 лет радует поклонников своим творчеством. Что успели за это время? Что еще у ребят впереди?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – солист группы «Тяни-Толкай» – Андрей Заяц, солист группы «Тяни-Толкай» – Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай» – Павел Тараймович и солист группы «Тяни-Толкай» – Кирилл Клишевич.

Кто придумал название группе?

Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай»:
Было множество названий, были выступления под другими названиями. Мы записались на фестиваль молодых групп, а в графе названия ничего не записали, потому что то, что было, нам не нравилось, а другого варианта не было. Буквально за день до этого позвонил на домашний телефон организатор и говорит: «Ребята, название скажите, а то мы вас вычеркиваем. Что это такое?!» Я помню, у нас там был мозговой штурм. Ехали в троллейбусе с репетиции и тут я вспомнил мою любимую детскую сказку «Доктор Айболит» Корнея Чуковского. Там был двухголовый друг – антилопа Тяни-Толкай. Мы подумали, что два глагола – оригинально, легко запоминаются, а кто читал, тот подсознательно скажет: «Да-да-да, что-то я слышал про эту группу». Это на начальном этапе очень важно.

«Сделали танцевальный трек, который от нас, вообще, никто не ожидает». Группа «Тяни-Толкай» о новой песне и юбилейном туре-1

20 лет – это 6 дисков, 18 клипов и 700 сольных концертов! У вас появилась новая песня «Твои глаза». Расскажите о ней.

Павел Тараймович, солист группы «Тяни-Толкай»:
Мы решили сделать себе подарок на 20-летие и сделать такой танцевальный трек, который от нас, вообще, никто не ожидает, даже мы сами не ожидали, что так получится. Просто в студии так веселились, прикалывались и получилось то, что получилось.

«Сделали танцевальный трек, который от нас, вообще, никто не ожидает». Группа «Тяни-Толкай» о новой песне и юбилейном туре-4

Как вы собираетесь праздновать юбилей?

Павел Тараймович:
Октябрь – юбилейный месяц, 2 октября – наш день рождения. Все концерты мы уже относим к юбилейным в этом году. Но мы начинаем юбилейный тур по нашей стране с эстрадно-симфоническим оркестром. Вот самый ближайший у нас будет сольный юбилейный концерт в Могилеве – 26 ноября, и там уже будут прибавляться города. Получили приглашение из некоторых российских городов, возможно, после Нового года мы их посетим, потом весной надеюсь, что мы в Минске сделаем большой концерт.

# Белорусские исполнители # Музыка # Андрей Заяц # Павел Клышевский # Павел Тараймович # Кирилл Клишевич # Фотофакт

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