Новый клип «Дроздов»: почему в нём не хотел сниматься Карпанов?

Человек-оркестр, наверняка, вы так охарактеризуете Виталия Карпанова, если хоть раз услышите его песни. Близкий народу, живой, честный, заводной не просто артист, а целый ансамбль в одном лице! Ансамбль у него тоже есть. «Дрозды» не раз гремели своими клипами и вот очередная премьера. Короткая история с глубоким смыслом. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – фронтмен группы «Дрозды» – Виталий Карпанов. Клип, как никогда, актуален в наше время, да? Виталий Карпанов, фронтмен группы «Дрозды»:

Да. Все, что сейчас происходит, то мы и показали в этом ролике. Лирическая линия, телефоны, никто не встречается, все пишут.

Ты играешь в клипе главную роль? Виталий Карпанов:

Пускай это будет главная роль. Ты через кастинг попал на эту роль? Виталий Карпанов:

Нет, на самом деле, я нашел молодых талантливых ребят и сказал: «Снимите мне клип. Вот вам песня и, пожалуйста, меня не трогайте». На что все было круто организовано, но мне молодые люди сказали, что песню должен петь солист. И все-таки, таким хитрым способом меня уговорили и я снимался, хотя я не хотел.

Тяжело было сниматься? Виталий Карпанов:

Конечно, тяжело! Все время нужно было играть! Я не актер, я артист! На такие роли, наверное, было бы круто и правильнее, чтобы актер отыграл, он сделал бы это профессионально, здорово и эмоционально, а я выгляжу немного странно, мне кажется. Кто снимался в клипе? Виталий Карпанов:

Там было несколько девушек: Юля и Катя. Катя играла такого отрицательного персонажа, она все время фотографировалась и все время как раз в этом телефоне. Она была типа моей девушкой до Юли. Но потом я встретил девушку, которая, как раз-таки, без всех этих телефонов и наши отношения стали лучше.

Была ли проблема, где снять клип? Виталий Карпанов:

Я недавно на радио ходил и там сказали, как здорово мы сэкономили на локациях. Мы просто назначили съемку на Октябрьской улице, а там проходил фестиваль «Vulica Brasil», там было очень много людей и все в телефонах – все как нам надо! Мы не планировали, а массовка оказалась там сама собой.