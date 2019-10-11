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Новый клип «Дроздов»: почему в нём не хотел сниматься Карпанов?

11 октября 2019 09:57
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Человек-оркестр, наверняка, вы так охарактеризуете Виталия Карпанова, если хоть раз услышите его песни. Близкий народу, живой, честный, заводной не просто артист, а целый ансамбль в одном лице! Ансамбль у него тоже есть. «Дрозды» не раз гремели своими клипами и вот очередная премьера. Короткая история с глубоким смыслом.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» фронтмен группы «Дрозды» Виталий Карпанов.

Клип, как никогда, актуален в наше время, да?

Виталий Карпанов, фронтмен группы «Дрозды»:
Да. Все, что сейчас происходит, то мы и показали в этом ролике. Лирическая линия, телефоны, никто не встречается, все пишут.

Новый клип «Дроздов»: почему в нём не хотел сниматься Карпанов?-1

Ты играешь в клипе главную роль?

Виталий Карпанов:
Пускай это будет главная роль.

Ты через кастинг попал на эту роль?

Виталий Карпанов:
Нет, на самом деле, я нашел молодых талантливых ребят и сказал: «Снимите мне клип. Вот вам песня и, пожалуйста, меня не трогайте». На что все было круто организовано, но мне молодые люди сказали, что песню должен петь солист. И все-таки, таким хитрым способом меня уговорили и я снимался, хотя я не хотел.

Новый клип «Дроздов»: почему в нём не хотел сниматься Карпанов?-4

Тяжело было сниматься?

Виталий Карпанов:
Конечно, тяжело! Все время нужно было играть! Я не актер, я артист! На такие роли, наверное, было бы круто и правильнее, чтобы актер отыграл, он сделал бы это профессионально, здорово и эмоционально, а я выгляжу немного странно, мне кажется.

Кто снимался в клипе?

Виталий Карпанов:
Там было несколько девушек: Юля и Катя. Катя играла такого отрицательного персонажа, она все время фотографировалась и все время как раз в этом телефоне. Она была типа моей девушкой до Юли. Но потом я встретил девушку, которая, как раз-таки, без всех этих телефонов и наши отношения стали лучше.

Новый клип «Дроздов»: почему в нём не хотел сниматься Карпанов?-7

Была ли проблема, где снять клип?

Виталий Карпанов:
Я недавно на радио ходил и там сказали, как здорово мы сэкономили на локациях. Мы просто назначили съемку на Октябрьской улице, а там проходил фестиваль «Vulica Brasil», там было очень много людей и все в телефонах все как нам надо! Мы не планировали, а массовка оказалась там сама собой.

Новый клип «Дроздов»: почему в нём не хотел сниматься Карпанов?-10

Вообще, мы все клипы стараемся снимать быстро, в течение суток, и поэтому этот клип тоже был снят: полдня тут, полдня там и, в целом, сутки.

# Белорусские исполнители # Музыка # Виталий Карпанов # Фотофакт

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