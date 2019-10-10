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«Молодёжь в Instagram мне присылала видеообращение, как они поют мою песню». Ваня Здонюк представил новый клип

10 октября 2019 10:07
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Совсем недавно у юного, подающего большие надежды, исполнителя вышел дебютный клип, который посвящен теме неопределенности в отношениях.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певец – Ваня Здонюк.

«Молодёжь в Instagram мне присылала видеообращение, как они поют мою песню». Ваня Здонюк представил новый клип-1

Как давно Ваня Здонюк занимается музыкой? Про что новая песня? Как и где снимали клип? Над чем сейчас работает певец? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

 

# Белорусские исполнители # Музыка # Ваня Здонюк # Фотофакт

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