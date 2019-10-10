«Молодёжь в Instagram мне присылала видеообращение, как они поют мою песню». Ваня Здонюк представил новый клип

Совсем недавно у юного, подающего большие надежды, исполнителя вышел дебютный клип, который посвящен теме неопределенности в отношениях.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певец – Ваня Здонюк.
Совсем недавно у юного, подающего большие надежды, исполнителя вышел дебютный клип, который посвящен теме неопределенности в отношениях.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певец – Ваня Здонюк.
Как давно Ваня Здонюк занимается музыкой? Про что новая песня? Как и где снимали клип? Над чем сейчас работает певец? Узнаете, посмотрев видеоматериал.