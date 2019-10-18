«Много того, что близко душе каждого белоруса». Уникальные концерты пройдут в трёх городах. Что услышим?
Под звуки старого романса. Уже в этом месяце корифей Большого театра Беларуси даст сразу несколько концертов в разных уголках Синеокой.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь – Илья Сильчуков.
Чему посвящён цикл выступлений?
Илья Сильчуков, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Этот цикл сольных концертов, который мы решили сделать с Татьяной Старченко, с музыкальной гостиной нашей филармонии. Цикл посвящен 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко и мы его проведем в трех городах. У нас уже сегодня – Гомель, 22 октября – Могилев и 30 октября – Большой концертный зал в филармонии в Минске.
Что услышит публика?
Илья Сильчуков:
Мы начнем концерт с очень интересного вокального цикла Станислава Монюшко, который хотелось бы открыть для нашей публики. Его слышали, но слышали не все. Цикл называется «Лірнік вясковы» – это знаковое произведение для Станислава Монюшко и в нем очень много того, что близко душе каждого белоруса. Он родился у нас на Минщине недалеко от Червеня, где сейчас есть рыбхоз и база отдыха «Волма».
Интересный факт, что композитор – создатель не только белорусской, но и польской классической музыки, а польские музыковеды говорили, что он не пользовался в своем творчестве народными польскими песнями, конечно, их ему было сложно услышать недалеко от Минска. Этими песнями, напевами и мелодиями проникнут этот цикл. На стихи Владислава Сырокомли. Я в предвкушении именно этого события, этой премьеры.
Кроме этого, прозвучит последний цикл Петра Чайковского на стихи Даниила Ратгауза. Произведение тоже редко исполняется, но оно примечательно тем, что это последний цикл великого русского композитора.
Во втором отделении – это Свиридов «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина – эпохальное произведение! Всем советую, не пожалеете, если придете!
Два отделения. Это же сольный концерт! Сколько он будет длиться?
Илья Сильчуков:
В среднем, 50 минут каждое отделение и антракт побольше, чтобы певец смог прийти в себя.
Выступления будут проходить в камерном формате, это не оперная площадка.
Илья Сильчуков:
Да, там не будет декораций и оперного симфонического оркестра. Там будет певец, пианист Татьяна Старченко и будут зрители.
Когда пройдет цикл сольных концертов? Есть ли какие-то грандиозные планы?
Илья Сильчуков:
Да есть певцы, которые, с одной стороны, любят рассказывать о своих планах, с другой – побаиваются, чтобы ничего не сорвалось, поэтому они рассказывают о том, что уже официально подписано и что заверено печатями и росписью.
В январе в Тулузе во Франции будет премьера, вот уже учу, «Любовный напиток» Белькоре.
Что вы посоветовали бы послушать, чтобы полюбить оперу?
Илья Сильчуков:
Всех зовем в минский оперный театр и мечтаем о том, что однажды у нас будет не один, не два в такой большой стране, а нужно больше, чем один оперный театр. Поэтому зову на постановки Большого театра Беларуси, есть очень хорошие и свежие работы: «Саломея» – интересный спектакль, «Богема», «Травиата» Андрейса Жагарса с моим скромным участием. Спектакли хорошие есть и я думаю, что они никого не оставят равнодушными.