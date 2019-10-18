«Много того, что близко душе каждого белоруса». Уникальные концерты пройдут в трёх городах. Что услышим?

Илья Сильчуков, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь: Этот цикл сольных концертов, который мы решили сделать с Татьяной Старченко, с музыкальной гостиной нашей филармонии. Цикл посвящен 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко и мы его проведем в трех городах. У нас уже сегодня – Гомель, 22 октября – Могилев и 30 октября – Большой концертный зал в филармонии в Минске.

Под звуки старого романса. Уже в этом месяце корифей Большого театра Беларуси даст сразу несколько концертов в разных уголках Синеокой.

Что услышит публика?

Илья Сильчуков:

Мы начнем концерт с очень интересного вокального цикла Станислава Монюшко, который хотелось бы открыть для нашей публики. Его слышали, но слышали не все. Цикл называется «Лірнік вясковы» – это знаковое произведение для Станислава Монюшко и в нем очень много того, что близко душе каждого белоруса. Он родился у нас на Минщине недалеко от Червеня, где сейчас есть рыбхоз и база отдыха «Волма».

Интересный факт, что композитор – создатель не только белорусской, но и польской классической музыки, а польские музыковеды говорили, что он не пользовался в своем творчестве народными польскими песнями, конечно, их ему было сложно услышать недалеко от Минска. Этими песнями, напевами и мелодиями проникнут этот цикл. На стихи Владислава Сырокомли. Я в предвкушении именно этого события, этой премьеры.

Кроме этого, прозвучит последний цикл Петра Чайковского на стихи Даниила Ратгауза. Произведение тоже редко исполняется, но оно примечательно тем, что это последний цикл великого русского композитора.

Во втором отделении – это Свиридов «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина – эпохальное произведение! Всем советую, не пожалеете, если придете!

Два отделения. Это же сольный концерт! Сколько он будет длиться?

Илья Сильчуков:

В среднем, 50 минут каждое отделение и антракт побольше, чтобы певец смог прийти в себя.

Выступления будут проходить в камерном формате, это не оперная площадка.

Илья Сильчуков:

Да, там не будет декораций и оперного симфонического оркестра. Там будет певец, пианист Татьяна Старченко и будут зрители.