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Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел в минской подземке

17 декабря 2015 13:34
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Новости Беларуси. Лидер легендарной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков сегодня, 17 декабря, дал бесплатный концерт в минской подземке.

Зрителями стали прохожие, которые случайно оказались в подземном переходе в центре столицы. Как только зазвучали первые аккорды культовых песен, рок-музыканта окружили  поклонники. Гребенщиков сфотографировался с фанатами и раздал автографы. К слову, «Аквариум» частый гость в белорусской столице. Лидер группы не раз заявлял, Минск — один из его любимых городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Концерт в Минске

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