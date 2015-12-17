Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел в минской подземке

Новости Беларуси. Лидер легендарной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков сегодня, 17 декабря, дал бесплатный концерт в минской подземке.

Зрителями стали прохожие, которые случайно оказались в подземном переходе в центре столицы. Как только зазвучали первые аккорды культовых песен, рок-музыканта окружили поклонники. Гребенщиков сфотографировался с фанатами и раздал автографы. К слову, «Аквариум» частый гость в белорусской столице. Лидер группы не раз заявлял, Минск — один из его любимых городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.