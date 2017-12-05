Самое важное для нас – это сцена, наши концерты, наши люди: Naviband о новом альбоме и жизни после «Евровидения»

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – группа «Naviband». Расскажите про альбом, он у вас уже четвёртый. Ксения Жук, солистка группы «Naviband»:

Артем всегда любит сказать, что до этого это был не альбом, а вот сейчас альбом. Но это нормально для артиста: каждый раз искать новое, ждать новое, и поэтому всё, что было до этого, оно кажется не совсем, потому что есть какие-то погрешности, ну в общем самокритика – это хорошо.

Артём Лукьяненко, солист группы «Naviband»:

Этот альбом особенный, потому что сразу после конкурса «Евровидение» мы всей группой уехали на хутор на неделю с ребятами и там придумывали новые песни, потому что мы очень хотим сказать, что мы люди музыки, мы идём дальше, у нас есть другие песни, для нас это очень важно. Что больше вдохновило: природа, то, что вы все вместе где-то там оказались, либо участие в «Евровидении» и там чем-то напитались? Артём Лукьяненко:

Наверное, всё, потому что после конкурса была огромная поддержка. Когда мы приехали, у нас был концерт в рамках фестиваля шведской культуры. На площадь пришло около десяти тысяч человек, для нас это было огромным сюрпризом, и мы были рады сыграть концерт. И мы поняли, что что-то происходит. Мы поехали записали альбом, презентовали клип и «рушым далей». В новом клипе «А дзе жывеш ты?» исполнители поделились со зрителями радостной новостью. Ксения и Артем ближе к лету станут родителями.

Ксения Жук:

Это получилось и как отдых, и как работа вместе. Коллективно нам очень понравилось, все очень воодушевились и поняли, что это на самом деле самый лучший момент: сбор какого-то материала, когда каждый вносит свою идею. Как вы сами характеризуете то направление, в котором работаете? Говорят, что у вас и инди-поп, и вроде фольк. Вы как определяете? Артём Лукьяненко:

Ну, наверное, это всё-таки инди-музыка. Ксения Жук:

Это точно инди-музыка, потому что инди – это независимый. И мы независимые, мы не принадлежим какому-то лейблу, или какой-то организации. Мы сами по себе, поэтому мы «инди», а остальное – это окраска. Фольк – это краска, рок – это тоже краска. Артём Лукьяненко:

У нас есть фольковые распевки. Для нас важно, чтобы было всё натуральное, особенно когда мы пишем песни на белорусском языке. «І гэта будзе цалкам беларускамоўны альбом». Эта какая-то песня-заказ, мы поём, потому что, как говорят сейчас, модно в стране. С первой песни наше творчество началось на «беларускай мове», когда это был ещё 2013 год. И для нас очень важно проявлять в клипах, и вообще натуральность. Вот так, как есть. Вот какие мы есть – это для нас очень важно, не придумывать образов.

Расскажите о сотрудничестве с разными интересными людьми, например, Мелитина Станюта. Она недавно выступила под вашу песню «Рэчанька». Артём Лукьяненко:

Мы видели из интернета какие-то записи, как Мелитина танцует и это, конечно, аж мурашки. Уже спорт под вашу музыку, уже кино под вашу музыку, что есть ещё? Ксения Жук:

Короткометражки были, спектакль во МХАТ под нашу музыку. Мы с Евгением Гришковцом сотрудничали не только с песней нашей. Артём Лукьяненко:

Самое важное для нас – это сцена, наши концерты, наши люди, которые приходят. Ксения Жук:

На самом деле мы понимаем, что конкурс конкурсом, «Евровидение» – это такой этап очень сложный для нас был, потому что нужно было очень сильно собрать себя, все свои силы. И в этот момент ты ограничиваешь себя только этим мероприятием, а мы привыкли, что у нас очень много всего: дел, концертов. Было сложно собрать себя в кучу, направить себя в одно русло.