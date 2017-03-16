Сергей Лапковский, солист группы «Цвет Алоэ» о песне «В белом платье»: Под эгидой любви и семейного счастья!

Не знаю, как вы для себя определили наступивший 2017-й год, а вот группа «Цвет Алоэ» решила провести его под эгидой любви и семейного счастья! О чем, собственно, музыканты и сообщили всему миру на в соцсетях. Почему именно такой вектор был задан? Солист группы «Цвет Алоэ» Сергей Лапковский – о важных переменах в жизни.

О песне и клипе «В белом платье»

Буквально недавно я стал отцом. Сын Лев Сергеевич Лапковский у нас родился 26 января. Я благодарен своей супруге, она сделала меня очень счастливым человеком! Благодаря этим эмоциям я написал песню «В белом платье», опираясь на тот самый день нашей свадьбы, который был летом. На эти эмоции я положил слова и, собственно, захотел воспроизвести это всё в видео. 21 февраля мы снимали на одной из столичных площадок. Это был такой большой масштабный проект. Мы изначально запустили в соцсети хэштэг #хочувклипцветалоэ, и каждый желающий человек, который планирует свадьбу в 2017 году, мог подать заявку да бы поучаствовать и почувствовать себя уже полноценным женихом или невестой на съёмочной площадке. Мы получили более 200 заявок. И из них – самое сложно было то, что необходимо было выбрать только 15. Мы выбирали типажи: рыженькая, чёрненькая, чернокоженькая, смугленькая. И выбрали 15 невест, которые 21 февраля очутились на площадке. Они одели настоящие белые платья. Самое главное удовольствие от этого проекта – то, что эти 15 человек, которые участвовали в клипе, – они не только снялись в хорошем видеоклипе, они также получили бонусы от 30 партнёров, которые принимали участие в съёмках клипа.

О сыне

Имя для сына выбрала моя супруга. Я скептически относился к этому имени. Честно признаюсь. Но спустя какое-то время долгих обсуждений и поиска в Интернете значения этого имени, я всё-таки решился и понял, что это именно то имя, которое должен носить наш сын. Да и, собственно, сочетается с фамилией – Лев Сергеевич Лапковский.

Я уверен и надеюсь, что это будет творческий ребёнок, потому что в тот момент, когда моя супруга была беременна, мы максимально посещали различные концерты, театральные постановки, различные выставки. Я думаю, что он впитал и творческую среду тоже.

О творчестве

У меня невероятный порыв в творческой деятельности и в работе. Я больше стал встречаться, общаться. Больше каких-то планов, идей, проектов. Наверное, дети – они мотивируют на рост. Как материальный, так и духовный. Мне кажется, я прям воспрял.