Артур Окуневич, лидер группы «ЧуVство Полёта»: Не только в музыке, но и в любой жизненной ситуации очень важна поддержка!

Песни группы «ЧуVство Полёта» активно крутятся на главных радиостанциях страны, а их клипы можно увидеть на белорусских и российских музыкальных каналах. Участники многочисленных музыкальных конкурсов, обладатели «Золотого кеда» на премии «В кедах» в номинации «Романтик-рок года» (2012 г.) и «В Свободном Полете» (2015 г.), – они стояли на одной сцене с популярными группами «IOWA» и «БИ-2».

В истории этой группы действительно были и «взлёты» и «падения», но он успешно переборол их, благодаря внутреннему стержню и особому чувству, которое постоянно двигало его вперёд, не позволяя «упасть» – чувство лёгкости и полёта.

Лидер минской поп-рок группы «ЧуVство Полёта» Артур Окуневич – о своих взлётах и падениях.

Чувство полета – это прыжок, мечта, влюбленность, любовь, невесомость, полёт безграничных идей, творческого хауса и фантазий. Оно многозначно и каждый человек представляет и ощущает его по-своему, что ему ближе, по душе.

Артур Окуневич, лидер группы «ЧуVство Полёта»:

Идея создать группу появилась ещё в детстве, когда я учился и жил в Бобруйске. Как только я научился играть на гитаре и написал свою первую песню, осознал, что хочу заниматься музыкой серьезно.





История группы начинается в 2007 году, когда Артур Окуневич собирает коллектив и начинает играть с ребятами.

И казалось бы, он приступил к творческой деятельности и начал искать свое музыкальное направление и пристрастие, пытался реализоваться.

При создании любого коллектива важна сплочённость. И на то, чтобы найти людей, которых соединяет одно целое, ему понадобилось целых 3 года. Становление группы начинается в 2007 году, когда первоначальное название группы было «Дежавю», однако выяснилось, что такая группа существует. Артур Окуневич, лидер группы «ЧуVство Полёта»:

Всегда и во всем нужно стараться быть индивидуальным! Возможно, это получается далеко не всегда, но именно к этому нужно стремиться.

Что-то не ладилось, менялось… Однако, он не сдавался и продолжать искать себя. И в 2010 году группа «ЧуVство Полёта» ярко заявляет о себе. Артур Окуневич, лидер группы «ЧуVство Полёта»:

Я выбирал название группы, исходя из тех ощущений, эмоций и состояний, которые человек испытывает в своей жизни каждый день. Мне хотелось, чтобы люди, едва услышав название группы, приблизительно имели представление о нашем творчество. У нас много лирических и душевных песен о любви, которые оправдывают название нашей команды. За 7 лет существования были и взлёты и падения, но, в отличии от многих групп, они находятся в постоянном развитии.

Им удаётся держаться среди других популярных коллективов. Уверенно. Артур Окуневич, лидер группы «ЧуVство Полёта»:

На самом деле было много проблем и препятствий как внутри коллектива, так вне его. Во время записи дебютного альбома получилось так, что состав группы потерпел серьезные изменения и был близок к распаду. Я очень ценю и уважаю тех музыкантов, которые сейчас играю в группе «ЧуVство Полёта». Имея такую возможность, хочу их представить и поблагодарить: бас-гитара – Юра Цаценко и ударные – Игорь Юшкевич.

У нас много идей и достаточно песен, которые ждут своего времени. Именно сейчас мы вместе создаем музыкальную историю и историю группы «ЧуVство Полёта». Я поставил для себя цель: идти только вперед и заниматься любимым делом, несмотря на те сложности, проблемы и препятствия, которые возникали на творческом пути. Главное – верить в себя и в то, чем ты занимаешься, делать это искренне, по-настоящему. И что самое важное – никогда не сдаваться!

Я очень хорошо отношусь к новым группам, особенно к тем, кто играет свой авторский материал. Если ко мне кто-то из музыкантов обращается за помощью, всегда стараюсь откликнуться и помочь. Ведь не только в музыке, но и в любой жизненной ситуации очень важна поддержка. В его песнях – пережитые эмоции и искренность, чувственность и лёгкость… Артур Окуневич, лидер группы «ЧуVство Полёта»:

Порой мне кажется, что я чересчур искренен и открыт в своих песнях. Помню, когда искал музыкантов для группы, немного стеснялся исполнять перед ними свои песни. Большинство из них – слишком личные: о чувствах и эмоциях, которые мы испытываем. Музыкой можно передать любое состояние, которое может испытать человек. Каждая моя песня – это история из моей жизни.