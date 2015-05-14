Украинец Романюта, представляющий на «Евровидении» Молдову: За меня переживают две страны

Новости Молдовы. О том, что Украина не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение-2015» в Вене, стало известно еще в сентябре прошлого года. Тогда представители национальной телекомпании Украины заявили, что «причин много, от экономических до политических. Но короткий и честный тезис выглядит просто: не к месту, и не ко времени. Не хочется, «сжав зубы и через силу», проводить песенный отбор, устраивая «га-ля-ля» на Национальном канале осенью-зимой 2014-го».

22-летний певец Эдуард Романюта композицию "I Want Your Love" изначально готовил для украинского отбора. Над постановкой номера работали хореографы из Украины. Как только известие об отказе страны от участия в «Евровидении» стало достоянием общественности, Эдуард решил попробовать свои силы в Молдове.





Почему именно в Молдове? И что связывает молодого человека с этой страной? Ответы здесь.

Эдуард Романюта:

Очень жаль, что Украина не примет участия в конкурсе в этом году, но, узнав, что наши соседи допускают участие иностранцев, я решил выступить в Молдове. Между нами есть много общего: одинаковые музыкальные вкусы и стремление к европейской интеграции.







И по иронии судьбы молодой исполнитель из Тернополя, который уже не один год штурмовал национальный отбор в Украине, выиграл его в Молдове. Романюта выйдет на сцену «Евровидения-2015» под номером 1 в первом полуфинале международного конкурса песни 19 мая. И, таким образом, своим выступлением откроет музыкальный форум.