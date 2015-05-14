Украинец Романюта, представляющий на «Евровидении» Молдову: За меня переживают две страны
Новости Молдовы. О том, что Украина не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение-2015» в Вене, стало известно еще в сентябре прошлого года. Тогда представители национальной телекомпании Украины заявили, что «причин много, от экономических до политических. Но короткий и честный тезис выглядит просто: не к месту, и не ко времени. Не хочется, «сжав зубы и через силу», проводить песенный отбор, устраивая «га-ля-ля» на Национальном канале осенью-зимой 2014-го».
22-летний певец Эдуард Романюта композицию "I Want Your Love" изначально готовил для украинского отбора. Над постановкой номера работали хореографы из Украины. Как только известие об отказе страны от участия в «Евровидении» стало достоянием общественности, Эдуард решил попробовать свои силы в Молдове.
Почему именно в Молдове? И что связывает молодого человека с этой страной? Ответы здесь.
Эдуард Романюта:
Очень жаль, что Украина не примет участия в конкурсе в этом году, но, узнав, что наши соседи допускают участие иностранцев, я решил выступить в Молдове. Между нами есть много общего: одинаковые музыкальные вкусы и стремление к европейской интеграции.
И по иронии судьбы молодой исполнитель из Тернополя, который уже не один год штурмовал национальный отбор в Украине, выиграл его в Молдове. Романюта выйдет на сцену «Евровидения-2015» под номером 1 в первом полуфинале международного конкурса песни 19 мая. И, таким образом, своим выступлением откроет музыкальный форум.
«Хей, девчонка, напомни, почему мы еще не вместе?», – поет Эдуард. Певец признается, что "I Want Your Love" – композиция, посвященная девушке, которую Романюта очень любил, а она вышла замуж за другого. Посему на евровизийной сцене во время его выступления развернутся настоящие страсти: синхронные танцы будут сменяться пиротехническими спецэффектами. В постановке номера принимали участие специалисты из Молдовы и Украины.
Фото с первой репетиции на сцене «Евровидения» в Вене
Эдуард Романюта (в интервью «Комсомольской правде в Украине»):
Это огромная ответственность для нашей команды. За меня переживает две страны, а значит, я не должен подвести. В номере мы готовим очень много сюрпризов. Будет полное взаимодействие с балетом: синхронные танцы, зажигательная энергетика и, конечно же, мощный вокал, который нужно будет продемонстрировать во время такого сложного номера. Сцена во время моего выступления будет оборудована специальной техникой. Выступление также будет подчеркиваться яркими пиротехническими моментами.
Фото с первой репетиции на сцене «Евровидения» в Вене