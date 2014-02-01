Российская ведущая и актриса Алина Артц: Белорусские люди любят веселиться и умеют

Алина Артц имеет собственные вечерние шоу на музыкальном канале, ведет прямые репортажи с музыкальных церемоний. Снимается в кино и поет. Совсем недавно она порадовала визитом своих минских поклонников.

Секрет бодрости утра?

Алина Артц:

Знаете, я себя всегда прекрасно чувствую, когда у меня есть возможность выспаться. Если получилось так, что пришлось лечь спать под утро, надо обязательно сделать утром зарядку, обязательно, по крайней мере, в моей программе должен быть тот завтрак, который мне поднимает настроение и, как правило, это свежевыжатый сок, это обязательно творог, обязательно с потертым бананом, без сметаны, без сахара и крепкий кофе. Это никакая ни диета, это буквально моя фантазия.

О Минске.

Алина Артц:

Я в Минске была еще два раза до этого моего визита. Вы знаете, потрясающая страна. Удивительно, здесь настолько публика отличается от всех других городов, где я давала концерты. У меня был тур и по Европе, и в Германии, и в Польше, я летала выступать, давала несколько концертов на Кипре. Естественно, везде абсолютно разные люди, но хочу от души сказать, те люди, которые меня встречают в Беларуси, их невозможно ни с кем сравнить, это какая-то безграничная доброта, одновременно простота. Я чувствую на каждом своем концерте, насколько белорусские люди любят веселиться и умеют. Еще очень приятно, у вас все вкусно, у вас вкусно в ресторанах и у вас очень чистый город, это так похвально, мне, поверьте, есть с чем сравнить.

Любимая географическая точка на Земле.

Алина Артц:

Вы знаете, тяжело в этом признаться, но на данный момент, наверное, это Лос-Анджелес. Я коренная санкт-петербурженка и все мои корни: бабушка, дедушка, все мои родственники — абсолютно все живут в Санкт-Петербурге, поэтому всегда, когда я приезжаю в Санкт-Петербург, я чувствую там какую-то необычайную силу. Это город, который меня вырастил, воспитал, дал мне очень серьезное образование, которое мне действительно помогает. Но я не знаю почему, когда я приезжаю в Лос-Анджелес, я чувствую, что у меня вырастают настолько огромные крылья за спиной, мне нравится там работать, но тем не менее я могу признаться, что я не стремлюсь как-то сосредоточиться на Европе или на Америке. Все, что я делаю, безусловно, мои амбиции, они, может быть, и планируют покорить весь мир, но Россия, Беларусь и страны ближайшего зарубежья, естественно, это приоритет для моей карьеры.

Мечты детства.

Алина Артц:

Я единственная дочь в семье и у меня нет родных братьев, сестер. Главное, наверное, чему хотели научить меня мои родители — верить в себя, верить в мечту и верить в чудеса. Мама называла меня в детстве «моя маленькая звездочка», бабушка, несмотря на то, что она главврач, заставляла уcтраивать концерты и подробно исполнять песни, которые я выучила в школе искусств. Я мечтала быть артисткой во всех ее проявлениях, то есть мне хотелось пробовать себя в театре, в кино, безусловно, как певица, как телеведущая. Мне кажется, что профессия артиста настолько многогранна и, если ты профессионал, ты должен быть многоликим, разнообразным. Главное - жить сегодняшним днем. Всегда контролировать, чтобы у вас всегда было хорошее настроение и верить в себя, всегда.

Несмотря на звездный статус, Алина дипломированный инженер-эколог со смежной профессией — экономист. Она активно следит за различными акциями и довольно часто принимает в них участие наряду с другими борцами за чистоту планеты. А с недавнего времени стала борцом и на ринге — певица решила освоить боевые искусства, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Об актерской карьере.

Алина Артц:

Меня постоянно приглашали на актерские роли, я постоянно снималась как актриса. Эта работа давала мне возможность заработать. Кстати, многие начинающие актеры жалуются, что массовка, эпизодические роли — это практически не оплачивается. У меня складывалось всегда так, что мне предлагали достойные гонорары, по крайней мере, которые были мне приятны и, может быть потому, что у меня образование актерское. У меня всегда была работа.

О карьере певицы.

Алина Артц:

Когда я приехала из Санкт-Петербурга в Москву, у меня был один-единственный план — стать певицей. Я мечтала о том, что мне Господь пошлет такие песни, благодаря которым я стану и любима, и знаменита. Вы знаете, я записывала разные демо-, видеоверсии, приезжала на разные вокальные конкурсы. Путь был пройден действительно серьезный, то есть я стучалась во многие двери. Маленькими-маленькими ступенечками получилось так, что я поднялась уже на тот период жизни, когда я сольная исполнительница, я твердо стою на ногах. Конечно, на сцене я всегда открываю несколько волшебных секретов, после которых желания начинают сбываться.

Сценический образ

Алина Артц:

Абсолютно все платья, которые вы можете видеть в Интернете или на видеозаписях, когда я работаю свои сольные концерты — это все создала моя мама. Я считаю, что каждая женщина, девушка — целая история, целый мир. Мы своей одеждой, жестами, украшениями, макияжем, цветом волос, мы рассказываем о себе окружающему миру и поэтому то же самое платье — определенная картина, которая соответствует моему настроению.

Главная мечта жизни

Алина Артц:

Она у меня настолько грандиозная, она постепенно исполняется. Мне хочется заявить о себе во всем мире, мне хочется доказать американскому шоу-бизнесу, европейскому шоу-бизнесу то, что в России тоже есть талантливые, амбициозные и очень трудолюбивые артисты. Я понимаю, насколько суров американский шоу-бизнес, но я думаю, что процесс уже начался. Я над этим работаю, но я понимаю, что дети сделают меня более счастливой, поэтому, я думаю, что придет такой момент, когда нужно будет нажать на паузу.