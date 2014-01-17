В Гродно в подарок музыкальному колледжу доставили орган, сделанный на заказ лучшими мастерами Европы

Новости Беларуси. Звучание лучших органов Европы теперь можно будет услышать в Гродно. В город в подарок музыкальному колледжу доставили уникальный электронный инструмент – единственный в СНГ. Сделан он на заказ лучшими мастерами Старого Света.

Это своеобразная виртуальная модель сразу семи инструментов разных эпох и разных стран. У них всех – свое неповторимое звучание. Но новый орган сможет воспроизводить его, учитывая мельчайшие музыкальные нюансы.

Статус Гродно как культурной столицы страны в 2014 году позволит собрать лучших органистов Европы на международном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брунон Термен, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа:

Самое главное – это, конечно же, чтобы учащиеся ознакомились с этим инструментом. Я знаю, что интерес уже велик. Мы запланировали органный фестиваль, который предполагается провести в октябре и, может быть, в начале ноября. То есть это будет проходить параллельно, вместе с органным фестивалем в Софийском соборе в Полоцке. Органисты, которые будут играть там, смогут приехать сюда.