Международный концертно-образовательный проект «Рождественская музыкальная академия» открылся в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске открылась «Рождественская музыкальная академия». Это международный концертно-образовательный проект, который реализуется в северной столице Беларуси в четвертый раз. Он дает возможность широкой публике познакомиться с шедеврами мировой классики и музыкой современников в исполнении гостей и молодых дарований.

Семинары, мастер-классы и многочисленные концерты продлятся практически целую неделю. Один из первых уроков по фортепиано юным талантам дал преподаватель Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского Евгений Стародубцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот пианист покорил многие сцены мира, выступал с лучшими симфоническими оркестрами.

В программе «Рождественской музыкальной академии» также многочисленные концерты известных исполнителей классики, а также выступления талантливой молодежи Витебщины.

Надежда Патренкина, учащаяся Витебского государственного музыкального колледжа имени И. И. Соллертинского, участница проекта «Рождественская музыкальная академия»:

Учась в колледже, мы смотрим, как обучать детей, либо по книгам, либо с помощью учителей. А тут приезжают люди из других стран. Соответственно, мы смотрим методики преподавания, обучения у других.

Елена Ротта, учащаяся Витебского государственного музыкального колледжа имени И. И. Соллертинского, участница проекта «Рождественская музыкальная академия»:

Новые знакомства, то есть мы общаемся друг с другом, дается совет. Такое живое общение даже между собой очень помогает. Это в первую очередь обмен огромным опытом, так как человек очень много в своей жизни выступал, у него огромный багаж знаний, которымион может с нами поделиться. То есть не каждый день мы встречаемся с такими людьми. Это очень интересно.