Алена Ланская представила новый альбом в торговом центре Минска

Алена Ланская — самая молодая заслуженная артистка Беларуси.

Глеб Давыдов, ведущий концерта-презентации:

Ей неважно, сколько человек стоит перед сценой — один или сотни человек. Она работает так, будто перед ней огромный зал, выкладывается по полной программе. Я с огромнейшим удовольствием послушал ее альбом, кстати, всем рекомендую послушать диск, очень много достойных композиций, которые действительно заслуживают внимания.

Новый альбом Алены Ланской - следующий шаг по покорению «музыкального эвереста», а также, по оценкам музыкальных критиков, удачный эксперимент с композициями на русском и английском языках.

Поделиться своим творчеством исполнительница решила на площадке торгового центра в Минске, сообщили в программе «Утро» на СТВ.