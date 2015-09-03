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Полина Гагарина представила русскоязычную версию песни A Million Voices

03 сентября 2015 16:40
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Новости России. A Million Voices – композиция, с которой российская певица заняла второе место на конкурсе «Евровидение», зазвучала на русском языке.

Полина Гагарина представила русскоязычную версию песни A Million Voices-1


Кадр из клипа на евровизийную песню Полины Гагариной 

Напомним, Полина Гагарина осталась довольна результатом своего выступления на международном конкурсе и в одном интервью призналась, что «такое серебро дороже золота».

Полина Гагарина представила русскоязычную версию песни A Million Voices-4

Как сообщалось ранее,  композиция A Million Voices – детище интернациональной команды авторов (Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий).

По итогам голосования музыкального конкурса «Евровидения-2015», финал которого прошел в Вене в мае, первое место занял шведский певец Монс Зелмерлёв, он набрал 365 баллов. На втором месте оказалась Полина Гагарина (303 балла), на третьем – группа Il Volo из Италии (292 балла).

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# Музыка # Фотофакт # Полина Гагарина # Евровидение 2015

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