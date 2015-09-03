Полина Гагарина представила русскоязычную версию песни A Million Voices

Новости России. A Million Voices – композиция, с которой российская певица заняла второе место на конкурсе «Евровидение», зазвучала на русском языке.
Новости России. A Million Voices – композиция, с которой российская певица заняла второе место на конкурсе «Евровидение», зазвучала на русском языке.
Кадр из клипа на евровизийную песню Полины Гагариной
Напомним, Полина Гагарина осталась довольна результатом своего выступления на международном конкурсе и в одном интервью призналась, что «такое серебро дороже золота».
Как сообщалось ранее, композиция A Million Voices – детище интернациональной команды авторов (Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий).
По итогам голосования музыкального конкурса «Евровидения-2015», финал которого прошел в Вене в мае, первое место занял шведский певец Монс Зелмерлёв, он набрал 365 баллов. На втором месте оказалась Полина Гагарина (303 балла), на третьем – группа Il Volo из Италии (292 балла).
Как проходило «Евровидение-2015» и о том, что общего нашли у Полины Гагариной с Дженнифер Лопес здесь.