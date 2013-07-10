Почему Кристина Орбакайте рада вернуться в Витебск и за что ценит фестиваль Александр Малинин?

Новости Беларуси. До официального открытия «Славянского базара» остался один день. Но уже сегодня в Витебске стартовал конкурс юных исполнителей. На сцену вышли представители из 18-ти стран мира. Беларусь представляют 11-летние Александра Лактионова и Аполлинария.

Город уже живет фестивальной жизнью. На главной площадке идут сольные концерты российских поп-исполнителей, а в центре города начали работать традиционные ярмарки народных ремесел.

После таможенного контроля фотосессия и автографы. Сегодня в Витебском аэропорту встречали звездную пассажирку. Кристина Орбакайте прилетела частным самолетом из Праги, где она снимается в фильме. Певицу встречал ее супруг Михаил, приехавший из Москвы. А вот младшую дочку Кристина пока на гастроли с собой не возит - доверяет знаменитой бабушке.

Кристина Орбакайте, заслуженная артистка России:

Нет, пока не вожу, потому что сегодня здесь, завтра там. Все-таки тяжеловато для ребенка. Давненько я не была на Славянском базаре, поэтому я рада, что получилось в этот раз приехать, посмотреть, как он изменился в лучшую сторону, поболеть за конкурсантов.

Вне концертов Летний Амфитеатр живет своей жизнью. Сейчас идет монтаж оборудования для прямой трансляции. На сцене постоянные репетиции, церемонию открытия так и вовсе «прогоняли» даже ночью, и саундчеки артистов перед сольниками. Александр Малинин, к примеру, битый час шлифует свои номера.

Певец увлекается фотографией. Пару удачных кадров на память планирует увезти и из Витебска.

Александр Малинин, народный артист России:

Здесь все сделано на высочайшем уровне. И охрана поставлена очень хорошо, и все обеспечено. Все работает как часы. Мне все нравится.

Первый конкурсный день сегодня на детском музыкальном конкурсе. Юные участники серьезно настроены на победу.

Александра Лактионова, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2013» (Беларусь):

Настроение у меня боевое! Я буду бороться до тех пор, пока не будет того, чего я хочу. Хочу достойно выступить на «Славянском базаре».

Какие только таланты не встретишь в городе мастеров. Здесь и резчики по дереву, и кузнецы, и гончары, и, конечно, художники. Они съезжаются со всей Беларуси. И только в эти дни в Витебске можно получить портрет под открытым небом всего за 20 минут.

Полтавские казаки удивляют необычным промыслом. Холодная чеканка монет - самый древний способ. Украинские гости впервые на фестивале, но хорошо подготовились. На аверсе монеты герб Витебска. Мастерство не из легких. По слухам, сила удара молотом достигает 20 тонн.

«Славянский базар» привык удивлять и радовать. В фестивальные дни любая улица может неожиданно превратиться в сцену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.