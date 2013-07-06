Певец и композитор Юрий Маликов празднует 70-летие

Новости России. Основатель легендарного ВИА «Самоцветы», певец и композитор Юрий Маликов сегодня юбиляр. С 70-летием народного артиста СССР поздравил Президент Александр Лукашенко.

На сцену Юрий Маликов вышел в начале 60-х, и осенью 1970-го года приступил к созданию ансамбля «Самоцветы». По сути, коллектив стал родоначальником вокально-инструментального жанра и законодателем моды в манере исполнения. Песни «За того парня», «Верба», «Там, за облаками», «Не повторяется такое никогда», «Мой адрес - Советский Союз» стали не просто популярными, а народными. Зрители и сейчас с радостью идут на концерты «Самоцветов».

Дети Юрия Федоровича продолжают музыкальную династию. Дмитрий Маликов - народный артист России, пианист, композитор, популярный певец, а Инна Маликова - солистка коллектива «Новые Самоцветы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.