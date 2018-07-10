На «Славянском базаре» состоялась жеребьевка среди участников детского музыкального конкурса

Новости Беларуси. По традиции самые юные звездочки «Славянского базара» выбирают по два сувенира, на которых указаны номера выступления в первый и второй конкурсные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проходит это событие всегда ярко, красочно и музыкально. Двадцати мальчишкам и девчонкам со всего мира предстоит растопить сердце «Снежной королевы» по одноименной сказке Андерсена. Беларусь представит 12-летний Артем Скороль из Ошмян. Он выступит под 19-тым номером. В среду будет 13-тым. Впервые за Гран-при сразятся ребята из Канады и Великобритании.

Артем Скороль, представитель Беларуси на XVI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2018»:

В первый конкурсный день у меня был 19 номер, я думаю – это хороший номер. Во второй конкурсный день у меня – 13. Все говорят, что 13 – это несчастливое число, но я так не думаю. Готовился к «Славянскому базару» очень плотно. Репетиции, репетиции, репетиции, и еще раз репетиции.