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Жеребьевка участников XI Международного детского музыкального конкурса состоялась 9 июля в Витебске

09 июля 2013 17:33
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Новости Беларуси. Витебск собирает все цветы июля. Позывные «Славянского базара» прозвучат 11 июля, а 9 июля определились с очередностью выхода на сцену самых юных конкурсантов.  Белорусские участницы Аполлинария и Александра Лактионова выйдут на сцену уже завтра под номерами 18 и 20. 

Позывные «Славянского базара» еще не прозвучали, а Витебск уже живет праздником. Для самых юных участников фестиваля сегодня особенный день. Ребята из 18 стран окунулись в сказку, где им предстояло пройти настоящее испытание — жеребьевку.

Представительницы Беларуси, Александра Лактионова и Апполинария, уже завтра выйдут на сцену под номерами 20 и 18. А 11 июля Саша выступит второй, а Полина – 17-й.

Александра Лактионова, участница Международного детского конкурса «Витебск-2013» (Беларусь):
Настроение у меня всегда хорошее. И я рассчитываю, что я выступлю достойно. И мне тут очень нравится. И вообще, Витебск очень приятный город. Тут всегда весело и очень хорошие люди.

Апполинария, участница Международного детского конкурса «Витебск-2013» (Беларусь):
Я была на многих конкурсах, но такого еще нигде не видела: ни в Украине, ни в Азербайджане. Мне кажется, Беларусь самая лучшая страна.

Гала-концерт и церемония награждения юных лауреатов конкурса состоится 12 июля. Председателем жюри на этом песенном состязании станет народный артист Беларуси Александр Тиханович.

Александр Тиханович, председатель жюри  Международного детского конкурса «Витебск-2013»:
Членам жюри будет, конечно, будет очень сложно, потому что нам надо будет превратиться в детей, для того чтобы правильно оценивать выступления конкурсантов. Что ж, мы постараемся, все-таки мы профессионалы. Каждый из нас имеет за плечами громадный опыт и концертных выступлений, и участий как членов жюри в разных конкурсах.

Эта Лира буквально уже через несколько дней окажется в руках победителя международного детского музыкального конкурса «Витебск-2013». Обладатель же Гран-при взрослого песенного состязания увезет с собой аналогичную статуэтку. Правда, большую по размеру и по весу.

А пока победные Лиры хранятся под семью печатями, Витебск все больше наполняется фестивальным настроением.

Александр Сидоренко, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Сегодня у нас первый сольный концерт и, вообще первый концерт этого фестиваля на Летнем амфитеатре. Это концерт Елены Ваенги. И сольный концерт  Методие Бужора – это в концертном зале «Витебск».

Елена Ваенга уже через час соберет своих поклонников в Летнем амфитеатре. Успеть приобрести билеты на ее выступление еще можно. Чего нельзя сказать о других концертах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыка # Славянский базар в Витебске # Славянский базар в Витебске-2013

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