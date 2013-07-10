На «Славянском базаре» в Витебске череду сольных концертов открыла Елена Ваенга

Новости Беларуси. В Витебск продолжают прибывать гости «Славянского базара». 10 июля в рамках фестиваля стартует конкурс юных исполнителей. На сцену концертного зала «Витебск» выйдут конкурсанты из 18 стран мира. Беларусь представят 11-летние Аполлинария и Александра Лактионова.

Город уже живет фестивальной жизнью. 10 июля здесь начнут работать традиционные ярмарки народных ремесел. Вечером состоятся сразу два концерта Александра Малинина и Кристины Орбакайте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне череду сольников открыла Елена Ваенга. Во время выступления минувшим вечером певица буквально вышла в народ, приведя зал в восторг.

Ваенга представила публике новые авторские песни, а также широко известные и любимые зрителями хиты. Кроме своих композиций артистка исполнила песню из репертуара легендарной Лидии Руслановой.