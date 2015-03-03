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Певица Нина Богданова: С 1-го марта я официально заявила, что я - Нина Король!

03 марта 2015 07:26
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Нина Король, певица:
С первого марта я официально объявила себя Ниной Король. У меня два сына, которые носят фамилию Король и старший стал задавать вопросы: «Мама, а почему папа Король, я - Король, а ты - Богданова?» Я подумала: «Надо в этой жизни что-то менять!» Конечно, фамилия Богданова принесла мне определённый успех, определённая часть моей жизни кроется в этой фамилии, но пора сделать обновление, добавить что-то новое…  Я не исключаю в своем репертуаре записи новых песен нового формата.

Как ты всё успеваешь? Ты мама двух замечательных мальчиков.

Нина Король, певица:
Есть короткий анекдот. Работающую маму троих детей спрашивают: «Как вы всё успеваете?» Она отвечает: «Я не умею ничего не успевать!» Конечно, есть пробелы. Скажем, я не всегда успеваю что-то приготовить. У меня не всегда разложены вещи по порядку. Меньше времени на себя. Меньше сна. 

# Звезды # Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # Нина Богданова

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