Певица Мадонна упала с лестницы во время выступления на церемонии Brit Awards

Новости Великобритании. Конфуз произошел во время церемонии вручения престижной музыкальной премии Brit Awards.



Согласно концепции выступления Мадонны, танцор должен был сорвать с поп-дивы плащ, пока она поднималась по красным ступенькам. Но что-то пошло не так. Вместо эффектного прохода, певица рухнула к ногам своих танцоров.

Впрочем, поп-дива не растерялась и, моментально поднявшись, продолжила номер. Поступок привел публику в восторг.

Смотрите видео на официальной группе СТВ «Вконтакте».

А сама Мадонна, уже после выступления, в своем микроблоге успокоила поклонников. 56-летняя певица заверила, что чувствует себя хорошо.

Мадонна (на своей странице в Instagram):

Мой прекрасный плащ был завязан слишком туго. Но меня ничто не может остановить, и любовь действительно подняла меня. Спасибо вам за добрые пожелания, я в порядке.

Отметим, на церемонии Мадонна исполнила композицию «Living for love» («Жизнь ради любви»).

От курьезных ситуаций никто не застрахован, даже звезды первой величины.



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