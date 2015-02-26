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Певица Мадонна упала с лестницы во время выступления на церемонии Brit Awards

26 февраля 2015 11:58
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Новости Великобритании. Конфуз произошел во время церемонии вручения престижной музыкальной премии Brit Awards.

Согласно концепции выступления Мадонны, танцор должен был сорвать с поп-дивы плащ, пока она поднималась по красным ступенькам. Но что-то пошло не так. Вместо эффектного прохода, певица рухнула к ногам своих танцоров.

Впрочем, поп-дива не растерялась и, моментально поднявшись, продолжила номер. Поступок привел публику в восторг.

Смотрите видео на официальной группе СТВ «Вконтакте».

А сама Мадонна, уже после выступления, в своем микроблоге успокоила поклонников. 56-летняя певица заверила, что чувствует себя хорошо.

Мадонна (на своей странице в Instagram):
Мой прекрасный плащ был завязан слишком туго. Но меня ничто не может остановить, и любовь действительно подняла меня. Спасибо вам за добрые пожелания, я в порядке.

Отметим, на церемонии Мадонна исполнила композицию «Living for love» («Жизнь ради любви»).

От курьезных ситуаций никто не застрахован, даже звезды первой величины.

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Исполнитель всем своим весом рухнул на Примадонну. Костюшкин не растерялся и продолжил выступление дальше. Как отреагировала Алла Борисовна? Смотрите здесь.

# Музыка # Фотофакт # Курьезы # Мадонна

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