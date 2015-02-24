Валерий Живалевский, профессор, художественный руководитель гитарного оркестра студентов БГАМ в программе «УТРО» на СТВ

Гитарный оркестр – редкость ли это вообще в мире? Как давно такой оркестр появился в Беларуси?

Валерий Живалевский, профессор, художественный руководитель гитарного оркестра студентов БГАМ:

Отвечая на этот вопрос можно задаться также вопросом: «А какое отношение имеет этот испанский инструмент к Беларуси?» Не так давно в одном белорусском издательстве вышли мемуары известного российского литератора Фаддея Булгарина. В своих мемуарах он писал, что «в конце 18 века на Минщине почти каждая бедная шляхтяночка играла на польской гитаре с железными струнами… » Что касается гитарных коллективов, то подобные коллективы были очень популярны на территории Беларуси в первой половине 20 века.

Сколько на сегодняшний день гитаристов в оркестре?

Валерий Живалевский, профессор, художественный руководитель гитарного оркестра студентов БГАМ:

Это студенты Белорусской государственной академии музыки. Очень приятно, что с каждым годом количество абитуриентов растет. Когда еще я поступал в Белорусскую государственную консерваторию (это был 1980 год), принимали только одного гитариста. Сейчас уже – 4-5. Это тешит. Поэтому есть возможность создать такой оркестр.