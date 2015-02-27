Белорусский певец Алексей Хлестов: Я люблю эксперименты, и надо это делать!

Есть информация о том, что ты подрабатываешь приготовлением блинов.

Алексей Хлестов, певец:

Немножко подрабатывал в праздник под названием Масленица. Я был в Силичах, в составе звёздной сборной. Там было две команд, между которыми состоялся «масленичный батл». Мы приготовили достаточно большое количество блинов, они получились такие тонкие, вкусные… Я отвечал за черпак, черпаком наливал тесто на сковороду, а ТЕО раскручивал блины, чтобы блин растекался по всей блиннице.

Ты гурман? От какого блюда ты не можешь отказаться?

Алексей Хлестов, певец:

Да, я гурман! Я не могу отказаться от домашней пиццы, которую делает моя супруга. Это невозможно сказать: «нет». Даже, если я нахожусь на жёсткой диете. Ну, как диета? Здоровое питание, я бы так сказал! Кто чем работает. Я работаю внешним видом и голосом, поэтому я имею ответственность перед зрителем. Бывает, срываюсь. Я ведь живой человек! Я же не могу сказать «нет», совсем «нет»! Я даю себе отдых в воскресение, тогда я могу позволить себе более тяжёлую еду. А дальше мы опять уходим в режим «лёгкого поедания».

Очень важно, когда в семье тебя все поддерживают.

Алексей Хлестов, певец:

У детей огромнейший расход энергии. Их нужно кормить. Постоянно и мясо, и картошка, и макароны… Потому что Артём у нас занимается теннисом, занятия у него проходят четыре раза в неделю. Он извлекает огромное количество энергии. У него очень большие нагрузки в школе.

В прошлом сезоне ты говорил, что пристрастился к велосипеду. В этом году планируешь развивать себя в этом направлении?

Алексей Хлестов, певец:

Велопрогулки я рассматриваю как кардионагрузки. Но хотелось бы всё же, чтобы это перешло именно в велопрогулки.

Легко ли развиваться нашему белорусскому исполнителю?

Алексей Хлестов, певец:

У каждого артиста есть период взросления, и переосмысление того, что он делает. Сейчас развивается очень интересное направление живой музыки. Я познакомился с прекрасными музыкантами, с которыми мы прорепетировали. Скажу, что это подарок судьбы. Ребята переработали все мои песни и мы готовим совместную программу. Это, скорее, новое видение меня и того материала, который я даю публике. Те песни, которые уже популярны среди народа, ребята переделали. Они узнаваемы, но будут звучать по-своему, по-другому, по-живому. Это невероятно! Я люблю окунаться с головой в проекты. Если это близкие и интересные мне люди как творчески так и эмоционально, и которые дают мне возможность высказаться как артисту в той или иной ипостаси. Я безумно этому счастлив. Я люблю эксперименты, и надо это делать!

Меня всё время спрашивают: «Почему ты поёшь только о любви?». Да потому, что люди не перестают любить друг друга! Любовь - это такое чувство, которое проявляется не только к близким людям. Это особое чувство. Ты растёшь и всё внутри загорается.