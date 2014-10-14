Певица Лариса Грибалёва рассказала, что значат для нее слова «Я - мама»

День матери - сравнительно молодой праздник. В твоей семье он уже прижился?

Лариса Грибалёва, певица, бизнес-леди, народный депутат:

Это семейный праздник, поэтому мы всегда отмечаем его дома. Конечно, прижился. Потому что и моя мама дважды мама, и я - дважды мама.

Как дети поздравляют?

Лариса Грибалёва, певица, бизнес-леди, народный депутат:

Раньше это были поделки своими руками, но дети подросли, они хотят как-то подготовиться к празднику. Мне очень нравится, что они готовятся заранее. Дети подрастают, совершенно по-другому мыслят, им хочется делать совершенно другие вещи. Поэтому когда они с подружками и одноклассниками готовятся - это очень приятно.

Лариса, расскажи о своей маме. Не многие с ней знакомы.

Лариса Грибалёва, певица, бизнес-леди, народный депутат:

Моя мама всю жизнь проработала бухгалтером. Она жена военного. Это настоящая жена военнослужащего! К тому же в нашей семье наша мама -военнослужащая, потому что она такой лидер. И потому по женкой линии у нас все девочки пошли лидеры. Моя мама очень стеснительная, она никогда не снималась ни в каких передачах. Мою маму зовут Валентина. Мамочка, я тебя очень люблю и поздравляю с праздником - с Днем матери. Хочу тебе пожелать самого главного - здоровья и чтобы твои глаза всегда искрились от счастья. Чтобы ты никогда не огорчалась.

Твою коронную фразу «Все нормально, мама!» часто ли приходится говорить? Стоит ли говорить мамам именно так?

Лариса Грибалёва, певица, бизнес-леди, народный депутат:

Мамам всегда нужно говорить: «Все нормально, мама!». А вот все остальные нюансы, я считаю, можно и утаить, потому что зачем родителям переживать по всяким «рабочим» моментам?

Ты как депутат и как женщина, как считаешь: чем можно реально помочь белорусским матерям? Что нужно сделать, чтобы им жилось легче, комфортнее?

Лариса Грибалёва, певица, бизнес-леди, народный депутат:

У нас очень большая нехватка садов и школ. Вот если бы их построили побольше, - сняли бы этот груз и нагрузку с наших мам!

Что уже получилось сделать, как депутату?

Лариса Грибалёва, певица, бизнес-леди, народный депутат:

У нас очень большая проблема: организация безопасного движения в нашем поселке. Я обещала начать со светофора. И у меня получилось. Светофор стоит. Очень надеюсь, что скоро заработает.

Всегда ли удается найти взаимопонимание и наладить отношения с дочерью? Как ты находишь подход к ней?

Лариса Грибалёва, певица, бизнес-леди, народный депутат:

Мы не всегда находим понимание. Честно скажу. Может, как любая девочка, «повредничать», поэтому мы между собой немножко «вредничаем». Но я могу сказать, что, когда я говорю, она мне десять слов в ответ. Я потом - десть, она мне - сто. И в этот момент я замолкаю, она понимает, что это уже перебор. Поэтому начинает уже с другой стороны «подлизываться», понимать, что она уже, наверное, не то что-то сделала. Но у нас с ней очень дружеские отношения подружек. Я очень хочу остаться в этом состоянии как можно дольше. Чтобы она могла мне все рассказывать, понимала, что я говорю это не как мама, что-то вроде как старшая сестра: могу что-то подсказать, чтобы она действовала определенным образом. В этом плане у нас сыном проще. Ему сказал - он сделал.

Ты говоришь «как старшая сестра». А сама ты чувствовала себя как мама. Может быть, ты по-другому запела, были другие песни? У тебя внутри что-то происходило?

Лариса Грибалёва, певица, бизнес-леди, народный депутат:

Когда ты становишься не просто мамой, а когда ты беременна, у тебя происходит такое переосмысление. Ты совершенно по-другому ставишь в своей жизни приоритеты. И конечно, я изменилась. Постепенно то, что меня раньше волновало, ушло на второй план. Появилась семья, и какие-то другие вещи всплыли.

Для женщины состояние матери - самое безмятежное, самое счастливое…