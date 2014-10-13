Участница проекта «Поющие города-3» Диана Шиманович поделилась своими впечатлениями от проекта

Продолжается третий сезон проекта телеканала СТВ «Поющие города». Полуфиналы проекта пройдут во Дворце спорта 21 и 22 октября. Финальное шоу - 23 октября в 18.30. В студии программы «Утро. Студия Хорошего Настроения» на СТВ полуфиналистка проекта «Поющие города-3», которая представляет Гродненскую область - Диана Шиманович.

Расскажите о своем участии в проекте. Каких высот удалось достичь?

Диана Шиманович, участница проекта «Поющие города-3»:

Я прошла в полуфинал. До этого был предварительный кастинг «Поющих городов» в Гродно. Затем из всей области выбрали 50 лучших. Из 50 талантливейших людей я прошла в восьмерку лучших. Я была больная: с температурой, бронхитом, но ничего… Прошла!

Расскажите о себе. Чем Вы занимаетесь? Откуда любовь к музыке, пению, вокалу?

Диана Шиманович, участница проекта «Поющие города-3»:

Моя любовь к музыке началась с самого детства. Мама привела меня в музыкальную школу. По классу фортепиано. Девять лет училась в музыкальной школе, чему очень рада. Мама у меня певица - солистка Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарыкина.

Какие советы ты дашь людям, которые не прошли кастинг. Как ты считаешь, почему ты его прошла в этом году?

Диана Шиманович, участница проекта «Поющие города-3»:

Когда я ходила в прошлые годы, я так волновалась, так переживала… А третий раз пришла «налегке». Спела. Так получилось!

Вы прошли в полуфинал проекта «Поющие города-3». Расскажите: что Вы будете делать дальше?

Диана Шиманович, участница проекта «Поющие города-3»:

Я буду выступать с прекрасной девушкой, талантливым человеком Анной Савицкой. Мы с ней познакомились три года назад. Будем петь песню группы «SEREBRO» «Я тебя не отдам». Думаю, наш дуэт покажет хороший результат!