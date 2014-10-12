«Радзіна» из Березинского района: более 20 родственников объединились в народный семейно-обрядовый коллектив

Новости Беларуси. Они сохраняют народные традиции и поют всей семьей. Талантливый коллектив «Радзіна» Березинского района знают далеко за пределами деревни. О самобытных творческих людях этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ!

Они воплотили проект «Большая семья» в культуре. Народный семейно-обрядовый коллектив «Радзіна» желанный гость на любых концертных площадках. В Березинском районе их любят за искрометный юмор, задорные танцы и, конечно же, душевные песни.

Собрала всю семью в один коллектив Нина Дмитриевна Климович, директор Новинского сельского Дома культуры. И уже более 30 лет «Радзіна» дарит радость зрителям.