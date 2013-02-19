Певица Гюнешь Абасова рассказала о том, как прошла ее помолвка с турецким футболистом и как они будут жить дальше

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ Гюнешь Абасова. Белорусская певица рассказала историю своей любви.

Гюнешь, как вам в статусе «обручена»?

Гюнешь Абасова, певица:

Ой, немного необычно! Я обручена, а вот летом буду уже замужняя, не хочется говорить - женщина, девушка. Если честно, волнуюсь. В статусе супруги впервые буду. И, наверное, от женщины зависит многое. У нас принято на Востоке, что восточная женщина оберегает свою семью, семейный очаг. Как у меня получится? Буду стараться.

Вы обручились, кажется, на Новый год. Как это было?

Гюнешь Абасова:

Да, в новогоднюю ночь у нас произошло обручение. Это было незабываемо. Сам мой молодой человек живет на Кипре, но родился и вырос в Стамбуле. По восточным традициям его родители должны были приехать к моим родителям и попросить руки у отца. Но они даже не представляли, где находится такая страна - Беларусь, и они впервые приехали из солнечной Турции в нашу страну в морозную пору года (в новогоднюю ночь было не так уж и жарко для них) и впервые увидели много снега, увидели елку, Деда Мороза со Снегурочкой на улице - мы сфотографировались. Для них, естественно, это было все неожиданно. Такое ощущение, как будто они попали в другой мир. Впечатления остались очень хорошие. Ни для кого не секрет, я родилась и выросла в Беларуси, в городе Барановичи. Там небольшой частный домик моих родителей. Там все и произошло. Мои родители долго к этому готовились, сделали ремонт. Мой отец так волновался. Первый час молчал, когда приехали гости, а потом уже все произошло и, естественно, сейчас они пока общаются по скайпу, но уже как родные.

Расскажите, кто избранник?

Гюнешь Абасова:

Мой избранник - футболист. Бывших футболистов не бывает, но он бывший футболист, играл за «Галатасарай». В Турции это очень известная команда. А сейчас он тренер. Живет и работает на Кипре. Мы с ним знакомы уже 2,5 года.

Говорят, что вы познакомились в социальных сетях?

Гюнешь Абасова:

Да, это правда. Но он этого как-то немножко стесняется, хотя я не стесняюсь. Это нормальная вещь. Сейчас очень много молодых пар, которые именно вот так знакомятся. Понимаете, сначала это было так все красиво, прекрасно, замечательно. Но потом, когда он мне сделал предложение, первое, о чем я подумала: «Так, я буду жить на Кипре? Наверное, не смогу». Для меня, девушки эмоциональной, важно чтобы была шумная компания, а там они так живут - все у них там спокойно... Не для меня эта жизнь. Поэтому мне пришлось своего молодого человека очень долго уговаривать пожить в Минске. Очень долго. Вроде согласился. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы он приехал в Минск.

Столкнулись ли вы с разницей менталитетов?

Гюнешь Абасова:

Конечно, столкнулась. Но учитывая, что я по национальности азербайджанка, хоть мои родители давно переехали в город Барановичи, где я родилась, все-таки отец воспитывал меня по восточным законам, традициям. Поэтому, в этом плане, мне было немножечко легче общаться с его родителями, с его семьей. Все равно есть какие-то моменты. Где-то нужно, конечно, промолчать.

А свадьба будет по каким традициям?

Гюнешь Абасова:

Мне, наверное, все равно, по каким традициям. Я хочу, и свадьба будет такая немножко турецко-азербайджанско-белорусская. Потому что все национальности будут присутствовать на моей свадьбе.

Мы вот знаем, что по турецким традициям, все гости одаривают невесту золотом до тех пор, пока на ней не останется свободного места.

Гюнешь Абасова:

Вот этот момент мне очень нравится! Когда у нас произошло обручение, что по-турецки называется «лишан», они мне подарили много золота. Есть у них такие традиции, дарить девушке, будущей невестке золото.

А уклад у вас в семье будет восточный или белорусский? Может быть турецкий?

Гюнешь Абасова:

Я только скажу об одном. Когда мой молодой человек со мной познакомился, он четко знал, что Гюнешь Абасова девушка восточная, она азербайджанка. Но когда мы уже поближе познакомились, все-таки он сказал: «Ты знаешь, в тебе есть и что-то европейское, что-то белорусское». Потому что восточная женщина немножко другая. Но, я благодарна кавказским традициям. Девочка, которая рождается семье, в первую очередь должна уметь вкусно готовить, это прививала семья, мои родители, моя мама. Моя мама, кстати, повар. Естественно, с детства я училась готовить. И первое, на что обратил внимание мой молодой человек: «Так ты еще вкусно готовишь! Не смотря на то, что у тебя красивый маникюр. Я думал, что ты не умеешь». Я удивила его тем, что приготовила блюдо, которое называется «дома». Оно делается из виноградных листьев с мясом. Это как голубцы. И в Турции это блюдо есть, и в Азербайджане. Он попробовал и сказал, что это очень вкусно.

И с тещей повезло! Можно и на блины, если что!

Гюнешь Абасова:

То, что было на столе в новогоднюю ночь, когда у нас было обручение, а это более 12 блюд, их очень удивило. И это все вы? И это все умеете? - говорили они. А я сказала -да, я маме помогала.

Чем ваш уклад будет отличаться от белорусского уклада жизни?

Гюнешь Абасова:

Не знаю, как и что, но главное, наверное, уважать друг друга, традиции. Скажем, если он будет жить в Беларуси, он должен уважать белорусские традиции и жить так, как мы здесь живем.

Надеемся, он не спрячет вас после свадьбы...

Гюнешь Абасова:

Не должен... Вроде как пока... Говорят, что мужчины меняются после свадьбы. Ну посмотрим!

У вас есть клип, в котором вы снялись со своим молодым человеком. Расскажите об этом!

Гюнешь Абасова:

Мой администратор, Олечка Туник, иногда ночами пишет очень красивые стихи. И так получилось, что она позвонила и сказала, что познакомилась с композитором по Интернету. Олег Жолтиков - это очень известный украинский композитор. Ему понравились Олины стихи и он написал музыку. И вот они мне подарили эту песню. Володя Максимков, услышав песню, снял нам видеозарисовку и подарил на наше обручение. Спасибо большое всем ребятам!

Сейчас многие не верят в социальные сети, не верят в то, что там можно действительно найти настоящую любовь. Многие вообще не верят в серьезные отношения. Что вы можете пожелать таким людям?

Гюнешь Абасова:

Я не верю, что многие не верят в искренние отношения, потому что любовь существует. Что ж лукавить - все хотят любить, все хотят быть любимыми. Верьте в то, что любовь существует, любите и вас будут любить. Вообще, на самом деле, самое главное в нашей жизни, это любовь. Поэтому умейте дарить любовь и все будет хорошо.