Молодая певица Дина Гарипова поедет на «Евровидение-2013» от России

Новости России. Победительница российского проекта «Голос», молодая певица Дина Гарипова представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013».

Александр Градский, наставник Дины Гариповой на телепроекте (в интервью РИА-Новости):

Это правильный выбор, я считаю. Вообще-то «Евровидение» – это конкурс скорее социологический, чем музыкальный. Это в какой-то степени социологическая рулетка, не совсем музыкальный и не совсем вокальный – это конкурс симпатий. И, в то же самое время, он сродни спортивным соревнованиям, где люди болеют или за своих, или за близкие страны. Поэтому я бы относился к выступлению Дины, прежде всего, как к возможности себя хорошо проявить как певице, и хорошо показать ту песню, которую она будет представлять, чтобы эта песня понравилась людям. А вот какому количеству людей это все понравится – предсказать невозможно.



В шведском Мальме Дина Гарипова исполнит композицию «What If». Песня создана шведскими продюсерами Габриэлем Аларесом и Йоакимом Бьорнбергом в соавторстве с российским музыкантом, бывшим бас-гитаристом группы «Автограф» Леонидом Гуткиным.

Участника музыкального конкурса «Евровидение» в России по очереди выбирают российские телеканалы-члены Европейского вещательного союза. В этом году канал-организатор решил не проводить отборочный тур, а определить кандидатуру самостоятельно.

Напомним, победителем белорусского национального отбора на Евровидение-2013 объявлена певица Алена Ланская. Белоруска выступит в первом полуфинале 14 мая. В этот день за право выхода в финал будут бороться исполнители из 16 стран, среди которых Дания, Хорватия, Украина, Голландия, Австрия, Словения, Эстония, Россия, Литва, Сербия, Ирландия, Кипр, Черногория, Бельгия и Молдова.

Порядок выступления определят продюсеры шоу. Под каким номером выступит Алёна Ланская станет известно лишь в марте – на встрече глав делегаций стран-участниц «Евровидения». Второй полуфинал назначен на 16 мая. Здесь борьба за финал развернётся среди представителей Латвии, Азербайджана, Мальты, Исландии, Сан-Марино, Македонии, Финляндии, Болгарии, Израиля, Норвегии, Албании, Венгрии, Швейцарии, Грузии, Армении и Румынии.