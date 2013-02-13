Леди Гага не может ходить из-за болезни суставов. Отменены концерты в рамках мирового турне

Новости США. Американская певица Леди Гага призналась в своём микроблоге в Twitter, что не может ходить из-за болезни.

Леди Гага, американская певица (сообщение в Twitter):

Некоторое время я скрывала полученную на шоу травму и хроническую боль, которая за последний месяц только усилилась. Я молилась об исцелении. ... Я не хотела разочаровывать своих удивительных поклонников. Однако после последнего выступления я была не в состоянии ходить и до сих пор не могу.

Врачи поставили певице диагноз синовит, это воспаление оболочки суставов. Заболевание может быть связано с растяжением, сильными нагрузками или ударом. В связи с этим отложены ближайшие выступления в Чикаго 13 февраля, а также в Детройте и Гамильтоне.

Мировое турне Born This Way Ball длится уже второй год. Поп-исполнительница уже презентовала программу на шести континентах. В 2012 г. в рейтинге сборов, составленном журналом Billboard, этот концертный тур занял шестую строчку.

Владимир Хорошев, хирург (в интервью «Вечерняя Москва»):

Если Леди Гага не будет лечиться, у нее может развиться артрит или артроз. Синовиальная оболочка – это рыхлая соединительная ткань, выстилающая изнутри суставную капсулу. Вероятнее всего, у певицы проблемы с коленями. Более, чем в 90% случаях это происходит из-за проблем со сводами стоп. Это природные амортизаторы. Когда ударная нагрузка превышает норму, а она составляет 1,6 g, недопогашенная ударная волна уходит кверху. Из-за сверхнагрузки возникают микроповреждения мениска, а это приводит к повреждениям синовиальной оболочки. Возникает так называемое адгезивное воспаление – немикробное, неинфекционное. А позднее к нему может присоединиться и микробное.

Певица признаётся, что ненавидит болеть и постарается как можно быстрее справиться с болезнью и вернуться к своим поклонникам.

Леди Гага, американская певица (сообщение в Twitter):

Ненавижу это. Я так сильно это ненавижу. Я люблю вас, и мне очень жаль.