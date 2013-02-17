Социальные сети делают несчастными солиста группы «Лайтсаунд» Дмитрия Карякина и певицу Доменику?

Ученые утверждают, что социальные сети делают людей несчастными. Что когда мы просматриваем страницы виртуальных друзей, мы попросту завидуем. Но так ли это на самом деле, выяснили корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Не так давно социальные сети облетела фотография, на которой два малыша с самодельным плакатом в руках просили всех поставить «лайки». За сто тысяч заветных «нравится» отец обещал купить детям щенка. Буквально за четыре дня мечта сбылась.

Социальные сети активно ворвались в нашу жизнь еще в 2003 году. С тех пор они стали и средством развлечения, и местом поиска работы, и медиаплатформой. Миллионы людей во всем мире сегодня променяли реальный мир на виртуальный. Но стали ли они от этого счастливее?

Нелли Куприянович, психолог:

Если человек использует социальные сети для развития своего бизнеса, для продвижения, для самосовершенствования, естественно, это добро. Но если человек использует социальные сети как суррогат общения, то, естественно, это зло.

Дмитрий Карякин, солист группы «Лайтсаунд», активный пользователь социальных сетей. Его виртуальные странички всегда находятся он-лайн. В друзьях более 9 тысяч человек. Для известного артиста социальные сети, прежде всего, возможность быть всегда на виду и привлекать новых поклонников.

Дмитрий Карякин, солист группы«Лайтсаунд»:

Именно благодаря социальным сетям мы набираем популярность за границей и по всему миру. После «Евровидения» у нас есть фан-клубы по всей Европе. И, благодаря социальным сетям, в Америке, в Австралии появляются такие группки людей, которые нас любят. И они разрастаются. Люди нас любят. Это действительно хороший инструмент артиста для получения популярности.

Поэтому социальные сети не делают Дмитрия несчастным, а наоборот всячески помогают в жизни.

Дмитрий Карякин:

Я очень люблю живое общение. Мы с друзьями иногда встречаемся, когда есть возможность. И ни на что невозможно его променять, тем более на социальные сети. Ни в коем случае.

Но для некоторых общение в Интернете превращается в настоящую зависимость. Пользователи готовы часами общаться не с реальными друзьями, а с виртуальными. И, что интересно, статистика гласит: почти 70% родителей дружат со своими детьми в сетях.

Нелли Куприянович:

Очень здорово идти в общение живое, в какие-то клубы. Я имею в виду не ночные клубы, а есть сейчас масса клубов по интересам. Искать себе какое-то хобби, где есть единомышленники, и там общаться. Ведь люди идут в социальные сети, эмоционально голодные, за суррогатным общением.

Певица Доменика в противовес заядлым пользователям появляется на своей страничке нечасто, да и друзей у нее там немного.

Доменика, певица:

Общаюсь по делу. В основном, это какие-то рабочие моменты. Я не люблю назойливое общение, поэтому в друзьях у меня только те, кого я знаю.

Доменика также опровергает мнение исследователей о том, что социальные сети могут делать человека несчастным.

Доменика:

Если человек завистливый по своей природе, он и в жизни будет завидовать своим друзьям и коллегам. Вообще, например меня, социальные сети, в каком-то смысле развивают.

Однако, почему тогда данные другого исследования гласят, что каждый второй пользователь сообщает о себе неправду в сетях? Может это желание казаться лучше, одиночество, закомплексованность?

Нелли Куприянович:

Нельзя сказать, что социальные сети делают людей несчастными. Люди, которые там ходят, тусят, они сами развивают и усугубляют в себе эту несчастливость. Ведь люди выкладывают в социальные сети не всегда правду. Делают фотошоп, выкладывают лучшие фотографии - смотрите, какой у меня автомобиль, смотрите, какая у меня женщина, смотрите, где я в этом году был. Другие люди смотря на эти все фотографии и начинают завидовать, тем самым еще больше занижая свою самооценку.

Социальные сети - это и добро и зло в одном обличии. Подсчитано, что каждая восьмая пара сочетается вузами брака благодаря сетям. Но и каждый пятый развод случается по их вине. Мы теряем реальных друзей, но и приобретаем множество новых знакомых. Социальные сети сегодня не просто возможность общаться, но и возможность найти информацию любого рода о каждом пользователе. Поэтому, что принесут социальные сети - радость или огорчение, зависит только от вас. Главное, соблюдать меру в общении и не забывать, на сколько прекрасен реальный мир.