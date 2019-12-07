Показала кольцо. Российская певица МакSим выходит замуж

Новости России. Российская певица МакSим выходит замуж. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

МакSим также опубликовала две фотографии, на которых она «невзначай» показывает кольцо на безымянном пальце. Пока неизвестно, кто является избранником 36-летней певицы.

Поклонники порадовались за своего кумира и поздравили её. Для исполнительницы это будет второй брак. Первый раз артистка вышла замуж за своего звукорежиссёра Алексея Луговцова, однако семья распалась через три года.