Показала кольцо. Российская певица МакSим выходит замуж

Новости России. Российская певица МакSим выходит замуж. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.
«Я сказала «Да»!», – кратко написала исполнительница о счастливом событии.
Новости России. Российская певица МакSим выходит замуж. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.
«Я сказала «Да»!», – кратко написала исполнительница о счастливом событии.
Фото: instagram.com/maksimartist
МакSим также опубликовала две фотографии, на которых она «невзначай» показывает кольцо на безымянном пальце. Пока неизвестно, кто является избранником 36-летней певицы.
Фото: instagram.com/maksimartist
Поклонники порадовались за своего кумира и поздравили её. Для исполнительницы это будет второй брак. Первый раз артистка вышла замуж за своего звукорежиссёра Алексея Луговцова, однако семья распалась через три года.
У МакSим двое детей. О том, как она проводит с ними время, – читайте здесь.